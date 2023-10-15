Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İnsan Hakları Kuruluşları Harekete Geçmeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de yüzlerce çocuğun katline ve binlercesinin yaralanmasına neden olanlar ile buna seyirci kalanların, bu insanlık suçunun ortağı olduğunu belirterek, 'İnsan hakları kuruluşları gecikmeksizin harekete geçmelidir.' ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de yüzlerce çocuğun katline ve binlercesinin yaralanmasına neden olanlar ile buna seyirci kalanların, bu insanlık suçunun ortağı olduğunu belirterek, "İnsan hakları kuruluşları gecikmeksizin harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası insani hukuk kurallarını dünyanın gözü önünde ihlal eden İsrail'in, çocukların ve sivillerin üzerine bomba yağdırarak, savaş suçu işlediğini vurguladı.

Tunç, açıklamasında şu görüşleri paylaştı:

"Bombardıman altında bulunan Gazze'de, yüzlerce çocuğun katline ve binlercesinin yaralanmasına neden olanlar ve buna seyirci kalanlar, bu insanlık suçunun ortağıdırlar. Silahlı çatışmalarda, sivil halkın korunmasına ilişkin uluslararası insani hukuk kuralları ihlal edilirken, başta BM, AB, İİT, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere, insan hakları kuruluşları gecikmeksizin harekete geçmelidir."