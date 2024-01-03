Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hukuk devleti, bağımsız ve tarafsız yargıya dayanır

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Adaletin tam anlamıyla tesisi için de en gerekli şart, hukuk devleti olmaktır. Hukuk devleti, kararlarında iş ve işlemleri tamamıyla yargı denetimine tabi olan bir devlettir. Hukuk devletinin de olmazsa olmaz şartı, bağımsız ve tarafsız yargıdır" dedi.

Bakan Tunç, Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenen 'Türkiye Adalet Akademisi Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni'ne katıldı. Tunç, devlet ve millet olarak güçlü olmanın anahtarının adaletin tam anlamıyla tesisi olduğunu belirterek, "Adaletin tam anlamıyla tesisi için de en gerekli şart, hukuk devleti olmaktır. Hukuk devleti, kararlarında iş ve işlemleri tamamıyla yargı denetimine tabi olan bir devlettir. Hukuk devletinin de olmazsa olmaz şartı, bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bağımsız ve tarafsız yargı içinde tabii ki gerekli olan en önemli unsur insan unsurudur. Adaleti tecelli edecek olan uygulayıcılardır, hakimlerimizdir, savcılarımızdır, avukatlarımızdır ve topyekun yargı mensuplarımızdır. Dolayısıyla iyi işleyen bir adalet sistemi için gerekli olan en önemli unsur insan unsurudur. Adaleti dağıtacak olan hakimlerimiz, savcılarımız; hüküm, iddia, savunma makamını temsil edecek olan avukatlarımızla birlikte bu 3 kurucu unsurdur" dedi.

'KÖHNEMİŞ ENGELLERİ KARARLILIKLA KALDIRDIK'

Adliyelerin fiziki imkan ve kapasitelerini daha da geliştirmeye gayret ettiklerine işaret eden Tunç, "Adliyelerin yargı uygulamalarının vakarına uygun binaların, tesislerin yapılması noktasındaki çalışmalarımızı da kesintisizi sürdürüyoruz. Tabii sadece fiziki mekanlar ve ihtiyaca cevap veren bir mevzuat altyapısı elbetteki yeterli değil. Son yıllarda mevzuatımızın ihtiyaca cevap verilmesi, çağın gereklerine uygun hale getirilmesi anlamında da çok önemli mesafeler aldık. Temel kanunlarımızın tamamı yenilendi. Sizler o yeni mevzuata göre hukuk eğitimi aldınız ve yeni mevzuata göre bu çağın ihtiyacına cevap veren temel kanunları uygulayarak kürsüde görev yapacaksınız. Sadece mevzuatın iyi olması yetmez. İyi bir mevzuat, kötü bir uygulayıcının elinde, kötü bir mevzuat haline gelebilir. Dolayısıyla topyekun bu 3 unsur; hem fiziki imkanlar, teknolojik imkanlar hem iyi mevzuat, ihtiyaca cevap veren çağın gereklerine uygun mevzuat altyapısı hem de bu mevzuatı uygulayacak olan insan unsurunun çok önemli olduğunu ifade ediyoruz. Bu kapsamda 'Adliyenin kapısı adalet kapısıdır' dedik ve o kapıyı hem hak dağıtanlara hem de hak talep edenlere sonuna kadar açtık. Hukuk devleti anlayışımızın bir gereği ve sonucu olarak hangi nedenle olursa olsun kimsenin o kapıdan geri dönmesine razı olmadık. Bu yoldaki köhnemiş engelleri de kararlılıkla kaldırdık, kaldırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Tunç, konuşmasının ardından dereceye girenlere ödüllerini verdi.