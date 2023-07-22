Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Adana İl Binasına gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Adana İl Binasına gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, saldırı ile ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını ve bir şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Adana İl Binasına gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak "Saldırı ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmış ve bir şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "HÜDA-PAR Adana İl Başkanı Sn. Salih Demir ve İl Sekreteri Sn. Sacit Pişgin'e İl Binasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden Salih Demir'e Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli soruşturma başlatılmış olup bir şahıs gözaltına alınmıştır. Menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma devam etmektedir. Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi. - ANKARA