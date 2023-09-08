Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hedefimiz Yeni Bir Anayasa

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Asıl hedefimiz bizim yeni Anayasa, demokratik, sivil bir Anayasaya milletimizi artık kavuşturmak." dedi.

Bakan Tunç, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, hedeflerinin yeni Anayasa olduğunu söyledi.

Darbe Anayasası ile Türkiye'nin yönetildiğine dikkati çeken Bakan Tunç, "Asıl hedefimiz bizim yeni Anayasa, demokratik, sivil bir Anayasaya milletimizi artık kavuşturmak. Darbe Anayasasıyla yönetiliyoruz. Darbe Anayasasıyla yönetilmek Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında bize yakışmıyor, Türkiye'ye yakışmıyor. Milletimiz bunu hak etmiyor. Milletimiz demokratik, sivil bir Anayasaya kavuşmalı. Bunun da mücadelesini inşallah yeni dönemde vereceğiz." dedi.

"Anayasamızda bugüne kadar vesayetçi anlayışı ortadan kaldıracak önemli düzenlemeler yaptık." diyen Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Çok sayıda reform diyebileceğimiz düzenlemeler yaptık. Yargı birliğini sağladık. Hakimler Savcılar Kurulunun yapısını, Anayasa Mahkemesi'nin yapısını, daha demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirdik. Yine askeri yargıyı kaldırdık, yargı birliğini sağlamak açısından. ve sıkıyönetim diye bir madde vardı, onu kaldırdık. Darbeciler yargılanamaz diye Anayasamızda bir madde vardı, onu kaldırdık. Hak arama hürriyetinin yollarını Anayasamızda bulmak mümkün değildi, koyduk onları. Kamu Denetçiliği Kurumu, bireysel başvuru hakkı ve bilgi edinme kanunu, çocuk hakları, kadın hakları Anayasamızda yoktu ve biz bunları Anayasamıza yerleştirdik ve milletimiz de bunlara onay verdi. Tabii tüm bu demokratik reformlar Anayasamızın özellikle vesayetçi anlayışının tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayamadı."

Bakan Tunç: "Anayasa bir yamalı bohçaya döndü"

Bakan Tunç, 1982 Anayasasını darbecilerin yaptığını hatırlatarak, "Darbecilerin tayin ettiği bir kurucu meclisin atadığı bilim kurulunun yazdığı bir metin ve bu metinde de beğenmedikleri maddeleri değiştirerek onaya sundular. Tabii milletimiz de ne yaptı? Bir an önce demokratik siyasi hayata geçebilme adına da olsa evet dedi. Darbe Anayasasını aslında milletimiz değiştirilmek üzere milletin temsilcilerine yapılan seçim sonrası 83'te emanet etti. Ama bugüne kadar başarılamadı. Bir yamalı bohçaya döndü. İnşallah yeni dönemde, yeni dönem parlamentosu iktidarıyla, muhalefetiyle yeni Anayasa noktasında uzlaşırlar ve yeni Anayasamız Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde milletimizin onayına sunulur.

Bütün temennimiz bu. Türkiye Yüzyılına da bu yakışır." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde vadettiği tüm hususları hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağını vurgulayan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Kabinemiz, parlamentomuz gece gündüz çalışacağız, milletimiz için çalışacağız. Milletimizin bu desteğine layık olabilmek için çalışacağız. 21 yıllık bu güvene layık olabilmek öyle kolay bir şey değil. Bu çalışmakla olur, uyumamakla olur, koşmakla olur. Bunu hep beraber teşkilatlarımızla gerçekleştireceğiz inşallah. Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe çocuklarımızın, gençlerimizin terörden arınmış, kadına şiddetin olmadığı, kötü olayların olmadığı, uyuşturucunun olmadığı, huzurlu bir geleceğe Türkiye'yi kavuşturmanın gayreti içerisinde olacağız. ve istikrarlı kalkınma hamlesinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Enerjide bağımsız doğal gazıyla, petrolüyle ve nükleer santraliyle artık dışarıya muhtaç olmayan, enerjide bağımsızlığını ilan eden bir Türkiye olmaya doğru zaten koşuyoruz. Yine savunma sanayimizde yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardık ve bu anlamda da savunma sanayinde de özellikle önemli atılımları yapmaya devam edeceğiz."

(Bitti)