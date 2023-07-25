Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve Savcı Kura Törenine Katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen hakim ve savcı kura törenine katıldı. Bin 102 hakim ve savcının görev yerleri belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen hakim ve savcı kura törenine katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet Akademisindeki eğitimleri ile birlikte adaylık sürecini üstün başarı ile tamamlayarak hayallerindeki mesleğe kavuşan ve bugün görev yerleri belli olacak olan bin 102 hakim ve savcımızı tebrik ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen hakim ve savcı kura törenine katıldı. Konuşmasına görev yerleri belli olacak olan bin 102 hakim ve savcı adayını tebrik ederek başlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları ifade etti:

"Hakimler ve Savcılar Kurulumuzca mesleğe kabul edilen adli ve idari yargı hakim ve savcılarımızın mesleğe ilk adımlarını atmaları sebebiyle yaşamış oldukları mutluluğa ortak olmak için bir aradayız. İlköğretimden üniversiteye, eğitim-öğretimin her kademesini ve zorlu sınavları geçerek, Adalet Akademisindeki eğitimleri ile birlikte adaylık sürecini üstün başarı ile tamamlayarak hayallerindeki mesleğe kavuşan ve bugün görev yerleri belli olacak olan bin 102 hakim ve savcımızı tebrik ediyor, başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum."

Bakan Tunç konuşmasına, "Adaletin tecellisi yolunda ter dökmeyi tercih eden ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatleri ile millet adına hüküm verme makamına ulaşarak onurlu bir mesleğin sahibi olan değerli hakim ve savcılarımızın katılımıyla yargı teşkilatlarımızın daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum" diye devam etti.

"Bin 102 hakim ve cumhuriyet savcımızın kura ile ataması gerçekleştirilecektir"

Gerçekleşecek olan kuralar hakkında bilgi veren Bakan Tunç, "İki yıllık staj eğitimlerini tamamlayan 25. Dönem adli yargı hakim ve savcı adaylarından 733 hakim ve 242 cumhuriyet savcısı olmak üzere 975 adayın; avukatlık mesleğinden geçerek stajlarını tamamlayan 11. Dönem adli yargı hakim ve savcı adaylarından 50 hakim ve 17 cumhuriyet savcısı olmak üzere 67 adayın; 15. Dönem idari yargı hakim adaylarından 60 hakim adayının mesleğe kabulü yapılmış olup, bin 102 hakim ve cumhuriyet savcımızın kura ile ataması gerçekleştirilecektir" dedi.

"İlk üçe giren hakim ve savcı adaylarımız istedikleri yerleri tercih etmişlerdir"

Başarı gösteren hakim ve savcı adaylarının istedikleri yerleri tercih ettiklerini söyleyen Bakan Tunç, "Geçen yıl kura töreninde, ilk üçe giren hakim ve savcı adaylarımızın kuradan muaf tutularak istedikleri yerlere atanması hususunda zatıalilerinizin tavsiyeleri olmuştu. Bu husustaki kanun değişikliği de TBMM'de gerçekleşti ve bugün adli, idari ve avukatlıktan geçiş olmak üzere her bir gruptaki ilk üçe girmeyi başaran 15 hakim ve savcımız istedikleri yerleri tercih etmişlerdir. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA