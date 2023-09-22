Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav sonuçlarını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığın merkez teşkilatı ve adliyeler için düzenlenen Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavının sonuçlarını açıkladı. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sınavın adalet hizmetinin kesintisiz yürütülmesi için önemli olduğunu belirtti.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığın merkez teşkilatı ve adliyeler için 21 ünvanda açılan 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği' yazılı sınav sonucunun açıklandığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın merkez teşkilat ve adliyeler için 21 ünvanda açılan Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yazılı Sınav sonucu açıklandı. Adalet hizmetinin kesintisiz yürütülmesi için fedakarca görev yapan kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi.