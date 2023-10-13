Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Filistin'de işlenen bir insanlık suçu var, dünyanın gözü önünde soykırım diyebiliriz" Adalet Spor Oyunları açılışına katılmak üzere Samsun'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Filistin'de işlenen bir insanlık suçu var. Hukuksuzluklar var.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : " Filistin'de işlenen bir insanlık suçu var, dünyanın gözü önünde soykırım diyebiliriz"

SAMSUN - Adalet Spor Oyunları açılışına katılmak üzere Samsun'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Filistin'de işlenen bir insanlık suçu var. Hukuksuzluklar var. Maalesef dünyanın gözü önünde adeta soykırım diyebiliriz buna. Oradaki Filistinli masumların üzerine bombalar yağıyor. Çocuklar katlediliyor. Sivil vatandaşların üzerine bombalar yağdırılıyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Spor Oyunları'na katılmak üzere dün akşam Samsun'a geldi. Geceyi Samsun'da geçiren Bakan Tunç, sabah saatlerinde ilk olarak Samsun Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defterini imzaladı. Gazze'de yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in masum insanlar üzerinde savaş suçu işlediğini, sivil insanlar üzerine bomba yağdırdığını ifade etti.

" Filistin'de işlenen bir insanlık suçu var, dünyanın gözü önünde soykırım diyebiliriz"

İsrail'in Filistin topraklarında savaş suçu işlediğine değinen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Filistin'de işlenen bir insanlık suçu var. Hukuksuzluklar var. Maalesef dünyanın gözü önünde adeta soykırım diyebiliriz buna. Oradaki Filistinli masumların üzerine bombalar yağıyor. Çocuklar katlediliyor. Sivil vatandaşların üzerine bombalar yağdırılıyor. Bu bir kere insanlık dışı, savaş suçu adeta bir soykırım. Tabii, dünyanın sessiz kalması gerçekten maalesef bunu hep söylüyoruz; Sayın Cumhurbaşkanımız da her platformda söylüyor. Uluslararası sistemin, uluslararası kuruluşların özellikle dünyada insanlığın sorunlarını artık çare olamadığını, 'dünya beşten büyüktür' diyerek hep ifade ediyor ve Filistin meselesinde de başından bu yana Filistin'in toprakları yıllar boyunca İsrail'in işgali altında ve bu günlere gelindi. İşgal altındaki topraklar özellikle 1967 sınırına dönülüp 2 devletli bir çözüm olması noktasındaki Türkiye'nin dış politikası hep devam ediyor. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tüm siyasi partilerin ortak mutabakatıyla bir metin ilan edildi orada da. Orada da Meclis Başkanımız ve siyasi partilerin grup başkan vekilleri ortak bir metne tamamı imza attılar. Türkiye'nin bu noktadaki haklı tepkisini bütün dünyaya göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"Küresel güçlerin ateşe körükle gittiklerini görüyoruz"

Birçok küresel gücün bölgedeki gerginliğin artması için uğraştığına da değinen Bakan Yılmaz Tunç, "Dışişleri Bakanımız bölgeye gitti ve bölge ülkelerini ziyaret ederek orada özellikle o kanayan yaranın artık durması için Türkiye olarak başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız büyük bir gayret gösteriliyor. Temennimiz oradaki masum katliamının çocuk katliamının bir an önce durması. Gazze'de abluka altına alınan yıllarca şimdi elektriği kesilen suyu kesilen bunlar insanlık dışı şeyler. Maalesef uluslararası kuruluşların, küresel güçlerin ateşe körükle gittiklerini görüyoruz. Bu üzüntü verici, özellikle Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'da gösteriler, özellikle İsrail'i protesto ve Filistin'in yanında olmak isteyen insanların gösterilerine karşı Avrupa'da maalesef yasaklamalar olduğunu görüyoruz. Terör örgütünün propagandasına serbestlik yapan, onlara koruma kalkanı içerisinde gösteriler yapmalarına müsaade eden Avrupa'nın, Filistin söz konusu olduğunda orada insanlık dışı katliamların protesto edilmesi, insan hakları mücadelesinin verilmesi söz konusu olduğunda gösterilere nasıl müdahale edildiğini ve yasaklandığını, Avrupa'nın göbeğindeki ülkeler bakımından çifte standardı görüyoruz. Maalesef Türkiye olarak biz hep bugüne kadar bu akan kanın durması ve Filistin'de 2 devletli bir yapının oluşması noktasındaki politikamızı hep sürdürdük. Bundan sonra da tek çözümün 1967 sınırlarına dönülüp 2 devletli bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçiyor. Bu sorunların çözümü ve inşallah akan kan bir an önce durur. Ateşe körükle giden ülkelerin aklı başına gelir. Uluslararası sistemde sessiz kalmaya devam etmez. Temennimiz bu ama Türkiye olarak özellikle oradaki masumların korunması, çocukların katledilmesinin önlenmesi noktasındaki mücadelemize hız kesmeden devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Savaş durumunun ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik adımlarımızı sürdüreceğiz"

Türkiye olarak bölgedeki gerginliğin azaltılması için çalışmalara devam ettiklerini de vurgulayan Bakan Tunç, "Türkiye olarak Filistin'e, özellikle Gazze abluka altında uçtu. 360 km kare alanda 2 milyon insan yıllarca tecrit edilmiştim durumda. Dolayısıyla onların gıda ihtiyaçları var. Türkiye olarak bugüne kadar hep insani yardım noktasında hiç elimizi oradan çekmedik. Oradaki Filistinlilerin yanında olmaya devam ettik. Bu zor günlerinde de yine yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda Türkiye'nin gerek insani yardım gerekse oradaki savaş durumunun ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik adımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç da ziyarette hazır bulundu.