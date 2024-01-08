Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Camii'nde İmama ve Bir Vatandaşa Yapılan Saldırıyı Kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Camii'nde imama ve bir vatandaşa yapılan saldırı ile ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirterek, "Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA