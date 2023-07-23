Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Erzurum Kongresi milli mücadele ruhunun temelidir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Erzurum Kongresi ile başlayan milli mücadele ruhu, birlik ve beraberliğimizin temeli, geleceğimizin teminatıdır" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, Amasya'nın ardından Erzurum Kongresi ile milletimizin kurtuluş rehberi olmuştur.

Erzurum Kongresi'nde, milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bir bütün olduğu, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği, milletimizin vatanına ve bağımsızlığına her koşulda sahip çıkacağı tüm dünyaya duyurulmuştur.

Erzurum Kongresi ile başlayan milli mücadele ruhu, birlik ve beraberliğimizin temeli, geleceğimizin teminatıdır.

Erzurum Kongresi'nin 104'ncü yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin kahramanlarını saygı ile yad ediyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA