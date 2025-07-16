Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' süreci ele alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetini Bakanlıkta kabul etti. Heyette DEM Parti Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, eski Meclis Başkanı Mithat Sancar ve avukat Özgür Erol yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede hasta mahkumların durumu ve 'Terörsüz Türkiye' süreci ele alındı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan DEM Parti Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, ziyaretin önemine dikkat çekerek, "Geldiği aşamaları hem siyasal anlamda, hem hukuki anlamda hem de bundan sonra süreç açısından gidilmesi gereken yol anlamında genel bir değerlendirme yaptık. Komisyon aşamasına girdiğimiz bu süreçte Adalet Bakanı'nın da önemli bir görevi ve rolü olacağı kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla bu sürecin hukuki bir zeminde yürütülmesinin önemli olduğunu ifade ettik. Kendisi de her türlü desteği zaten şimdiye kadar sunduğunu ama bundan sonra da bu süreç içerisinde sürecin ilerlemesi açısından hukuki ve yasal zeminde yürümesi için görev üstleneceğini ifade etti" dedi.

Buldan, görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, Bakan Tunç'a teşekkürlerini sundu. HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin başvurularıyla ilgili bir soru üzerine Buldan, "Her konu konuşuldu, onu söyleyelim. Detay vermeyeceğiz. Hemen hemen bütün konular bugün konuşuldu" dedi.

Mithat Sancar ise, "Adalet Bakanlığı'nın bu süreçte şu aşamada rolü çok özel. Bakan da ellerinden gelen her türlü çabayı sarf edeceklerini çok açık bir şekilde söyledi. Sürecin hukuki zemini sağlamlaştıkça ilerlemesi de ve sonuca doğru yürümesi de o kadar kolaylaşır. Buna inancımız var. Bu konuda yapılacak çalışmalara Adalet Bakanlığı'nın katkısının da bundan sonra en üst düzeyde olacağı yönünde kendilerinin de beyanı var. Yine kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kulandı. - ANKARA