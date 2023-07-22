Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırıyı Lanetledi

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, " İsveç'in ardından bu kez de Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun gerçekleştirdiği, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıyı lanetliyorum" dedi.

Bakan Tunç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " İsveç'in ardından bu kez de Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun gerçekleştirdiği, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıyı lanetliyorum. İsveç ve Danimarka başta olmak üzere bazı ülkelerde İfade özgürlüğü kılıfıyla müsamaha gösterildiği için sistematik bir hal alan bu çirkin saldırılar karşısında ilgili ülkelerin caydırıcı ve etkin tedbirleri almamakta ısrar ettiklerini bu tutumun da saldırganları suç işlemeye teşvik ettiğini üzülerek takip ediyoruz. Dini değerlere yönelik saldırılar tüm demokratik hukuk devletlerinde suç olarak düzenlenmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinde 12 Temmuz 2023 tarihinde kabul edilen kararla da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar dini nefret olarak tanımlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu çirkin saldırıların gerçekleştiği ülkelerin BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi'ndeki yükümlülükleri başta olmak üzere uluslararası sorumlulukları çerçevesinde, İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik bu nefret suçunun önlenmesi için caydırıcı ve önleyici tedbirleri acilen almalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.