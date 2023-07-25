Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danimarka'da gerçekleşen saldırıları kınayarak, bu saldırıların sadece İslam aleminin değil tüm insanlığın barışını ve huzurunu hedef aldığını belirtti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler'in aldığı kararı değerli bulduklarını ve İslam ülkelerinin bu saldırılara karşı birlikte hareket etmelerini beklediklerini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleşen saldırıları kınadı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, " Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik devam eden alçak saldırıları şiddetle kınıyorum. Özgürlük kılıfına sığınılarak göz yumulan ve demokrasiyi öne sürerek seyirci kalınan bu saldırılar, sadece İslam aleminin değil tüm insanlığın barışını ve huzurunu da hedef almaktadır. Danimarka makamları bu nefret suçlarına alan açmaktan vazgeçmeli, inancımıza saldıranlar hakkında gerekli adli işlemleri bir an önce başlatmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Tunç, Birleşmiş Milletler'in aldığı kararı değerli bulduklarını belirterek, "Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dini sembollere, kutsal kitaplara, ibadet yerlerine yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiren karar tasarısı oy birliğiyle kabul edilmesini de değerli buluyoruz. İslam ülkelerinin de bu saldırılara karşı gereken adımları bir an önce atarak birlikte hareket etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA