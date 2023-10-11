Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP'nin tezkerelere 'hayır' oyu vereceğini açıklaması talihsiz

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'nin Irak ve Suriye tezkerelerine yönelik açıklamasıyla ilgili, "Türkiye'nin ana muhalefetinin terörle mücadele noktasında birlik ve beraberlik olunması gerekirken birtakım gerekçeler öne sürerek, ki gerekçelerin tutarlı olmadığını hep beraber görüyoruz; tezkerelere 'hayır' oyu vereceğini açıklaması çok talihsiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç, CHP'nin Irak ve Suriye tezkerelerine yönelik açıklamasıyla ilgili, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle terörle mücadele noktasında; devletimize, hükümetimize, geçmiş dönemlerde özellikle tezkereler söz konusu olduğunda, yurt dışı tezkerelerinde destek vermediği hepimizin malumu. Tabii bu üzüntü verici. Türkiye'nin ana muhalefetinin terörle mücadele noktasında birlik ve beraberlik olunması gerekirken birtakım gerekçeler öne sürerek, ki gerekçelerin tutarlı olmadığını hep beraber görüyoruz; tezkerelere 'hayır' oyu vereceğini açıklaması çok talihsiz. Bu anlamda her şey milletimizin gözü önünde. Eğer yurt dışına asker gönderme tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmasaydı ve askerimiz bu operasyonları yapamamış olsaydı, güneyimizde bir terör devleti kurulmuş olurdu. 40 yıldan bu yana 10 binlerce şehidimize mal olan bir terör örgütünün hemen yanı başımızda bir devlet kurmasını bu millet istemez. O nedenle milletin temsilcileri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu tezkereler isteriz ki oy birliğiyle geçsin ve ülke olarak terörle mücadeledeki kararlılığımızı, birlik ve beraberlik görüntüsünü hep beraber gösterelim" ifadelerini kullandı.