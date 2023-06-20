Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cezayir Yüksek Yargı Okulu Genel Müdürü Abdelkrim Djadi'yi Kabul Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cezayir Yüksek Yargı Okulu Genel Müdürü Abdelkrim Djadi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Tunç, Türkiye ve Cezayir arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmeye devam ettiğini belirtti ve Türkiye'deki reformları anlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde reformcu anlayışla hareket ettiklerini, son 21 yılda önemli reformlara imza attıklarını belirtti.

Tunç, Türkiye Adalet Akademisinin daveti üzerine Türkiye'ye gelen Cezayir Yüksek Yargı Okulu Genel Müdürü Abdelkrim Djadi ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta kabul etti.

Kabulde konuşan Bakan Tunç, heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Cezayir ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının giderek güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Bir taraftan ticari ilişkileri artırmanın gayreti içerisindeyken diğer yandan da adli işbirliği noktasında Cezayir'le önemli çalışmalarının olduğunu ifade eden Tunç, Cezayir Yüksek Yargı Okulu ile Adalet Akademisi arasında görüşmeler yapıldığını aktardı.

İki ülke arasındaki adli işbirliğinin önemli olduğuna işaret eden Bakan Tunç, Türkiye'de insan hakları alanında son yıllarda hayata geçirilen reformları anlattı.

Yılmaz Tunç, adli kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını, teknolojik imkanların yargının hizmetine sunulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Son 21 yılda gerek anayasal gerek mevzuat açısından çok önemli reformlara imza attık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep reformcu bir anlayışla yaklaştık. İnsan haklarının önündeki engelleri birer birer kaldırdık, hukuk devleti ilkesini tahkim etmek için çok önemli düzenlemeler hayata geçirdik."

Djadi ise Bakan Tunç'a teşekkür ederek, bilgi paylaşımının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.