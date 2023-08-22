Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CEKUT Ekipleri Çanakkale'deki Orman Yangınına Destek İçin Yola Çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çanakkale'deki orman yangınının söndürülmesine yardımcı olmak için CEKUT ekiplerinin 13 farklı ilden yola çıktığını açıkladı. Tunç, orman kahramanlarına kolaylıklar dileyerek, AFAD ve CEKUT ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kurumları Arama Kurtarma (CEKUT) ekiplerinin Çanakkale'deki orman yangınının söndürülmesine yönelik çalışmalara destek için 13 farklı ilden yola çıktığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'de devam eden orman yangınını kontrol altına almak için fedakarca mücadele eden "orman kahramanlarına" kolaylıklar dileyerek, şunları kaydetti:

"AFAD koordinasyonunda çok sayıda arama kurtarma ekibinin yanı sıra CEKUT ekipleri de 13 farklı ilden araç ve ekipmanları ile yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıkmışlardır. Dualarımız Çanakkale'deki vatandaşlarımız ve yangın söndürme çalışmalarına katılan orman teşkilatı ve diğer tüm teşkilatlarla."