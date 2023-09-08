Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankırı'yı ziyaret ederek bir dizi programa katıldı. İlk olarak Çankırı Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tunç, Vali Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret etti ve şeref defterini imzaladı.

- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Çankırı'da

ÇANKIRI - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi programa katılmak için Çankırı'yı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi programa katılmak için Çankırı'ya geldi. Bakan Tunç'un Çankırı'daki ilk durağı Çankırı Valiliği oldu. Çankırı Valisi Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret eden Bakan Tunç, şeref defterini imzaladı.