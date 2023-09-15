Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Kumluca beldesinde davul zurna ile karşılandı

Bartın'ın Kumluca beldesinde davul zurna ile karşılanan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bölgedeki TOKİ konutları ve çevre yolu projelerinin takipçisi olacağı sözünü verdi.

Bartın Kozcağız'da gerçekleştirilen afet konutları kura çekimi ve yapımı tamamlanan Şarköy Tarım Köy Konutları açılış törenine katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakan olmasının ardından ise ilk kez ziyaret ettiği Kumluca beldesinde vatandaşlarla buluştu. Yoğun bir kalabalık tarafından davul zurna ile karşılanan Bakan Tunç, metrelerce uzayan kuyruktaki vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, hasret giderdi. Konfetilerin patlatıldığı, maytapların yakıldığı karşılamanın ardından konuşan Bakan Tunç, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz'ın daveti üzerine Kumluca'ya uğramadan geçemediklerini ifade etti. 16 yıldır sık sık Kumluca'ya geldiğini, mitinglere katılıp bölge halkıyla çay içtiğini hatırlatan Bakan Tunç, vatandaşların açtığı pankartlardaki doğalgaz, TOKİ konutları ve çevre yolu yapımı ile ilgili talepleri okudu. Bakan Tunç, Milletvekili Aldatmaz'a yönelerek, "Eskiden bu kadar pankart olmazdı. Şimdi işler aksıyor mu yoksa" diyerek espri yaptı. Bakan Tunç'un bu esprisine Kumlucalılar, "Şimdi bakanımız var ya sayın bakanım, ondan" cevabını verdi.

Bakandan iki proje için takip sözü

TOKİ konutları ve çevre yolu yapım projelerini bizzat takip edeceği sözünü veren Bakan Tunç, "TOKİ ile ilgili yer çalışmasını belediye başkanımızla konuştuk. TOKİ başkanımıza ileteceğiz. Diğer beldelerimizde olduğu gibi Kumluca'mıza da TOKİ konutları yakışır. Takip edeceğim inşallah. Çevre yolu ile ilgili hazırlanan yeni bir proje vardı, onu da takip edeceğim. Çünkü tomruk kamyonları beldenin içerisinden geçerken risk oluşturuyor, onun da farkındayım. Onu da takip edelim" diye konuştu.

Meydandaki kıraathane önünde kurulan masalarda lokum ve çay ikram edilen Bakan Tunç, bölge halkı ile sohbet etti. Kumlucalılarla tek tek tokalaşarak vedalaşan Tunç, yine davul zurna eşliğinde uğurlandı. - BARTIN