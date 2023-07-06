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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Inam Karimov ve beraberindeki heyeti kabul etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Inam Karimov ve beraberindeki heyeti kabul etti

Politika Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Inam Karimov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlıkta basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı. Görüşmede Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek de hazır bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Inam Karimov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıkta basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Görüşmede Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika

Yılmaz Tunç Azerbaycan Yargıtay Politika Haberler

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