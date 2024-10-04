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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Başsavcısı ile Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Başsavcısı ile Görüştü
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki adli iş birliği ele alındı ve dostluğun geleceği vurgulandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'daki temaslarına devam ediyor. Tunç, başkent Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği, ceza hukuku ve adli yardımlaşma konularında fikir alışverişinde bulunuldu. İki ülke arasındaki dostluk ve ortaklığın gelecekte de başarıyla sürdürüleceğine olan güven vurgulandı.

Görüşmede, Kamran Aliyev, 2. Karabağ Savaşı ve sonrasındaki süreçte Türkiye'nin verdiği siyasi ve manevi destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Ayrıca, 2021 yılında Bakü'de kurulan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Başsavcılar Konseyi'nin hukuki iş birliğinin genişletilmesinde önemli bir platform olduğunu vurgulayan Aliyev, Azerbaycan'da savcılıkların modernizasyonu için yürütülen reformlar hakkında Bakan Tunç'a bilgi verdi.

Bakan Tunç ise, iki ülkenin savcılıkları, mahkemeleri ve yargı organları arasındaki ilişkilerin üst düzeyde geliştiğini belirterek, etkin iş birliğinin devam ettiğini vurguladı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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