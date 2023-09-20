Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi çalışmalarının tamamlandığını ve yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi çalışmalarının tamamlandığını ve yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baro başkanlarımızla yaptığımız toplantıda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni Eylül ayında açıklayacağımızın sözünü vermiştik. Çalışmalarımızı tamamladık, yeni tarifeyi onayladık. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi avukatlarımız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.