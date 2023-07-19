Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Parlamentosu'na tepki gösterdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi tarafından kabul edilen Türkiye hakkındaki 2022 Komisyon Raporu taslağının tek yanlı olduğunu belirterek, daha objektif ve adil bir yaklaşım beklediklerini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi tarafından 18 Temmuz'da kabul edilen Türkiye hakkındaki 2022 Komisyon Raporu taslağının tek yanlı olarak kaleme alındığını belirterek, "Umulur ki, Komite'nin anılan yaklaşımı AP Genel Kurulunca terk edilir ve ülkemize yönelik daha objektif, adil, tutarlı, verilere dayalı ve bilimsel bir yaklaşımla hazırlanmış bir karar tasarısı kabul edilir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, 18 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen oylamada Türkiye hakkındaki 2022 Komisyon Raporu'na ilişkin rapor taslağını kabul etmiştir. Söz konusu rapor taslağının içeriği incelendiğinde Türkiye'deki güncel reform çalışmaları ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmelerin nesnel ve verilere dayalı olarak değerlendirmekten oldukça uzak olduğunu üzülerek görmekteyiz. Söz konusu raporun son yıllarda AB çevrelerinde sıkça rastladığımız üzere bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı olarak kaleme alındığını belirtmeliyiz. Umulur ki, Komite'nin anılan yaklaşımı AP Genel Kurulunca terk edilir ve ülkemize yönelik daha objektif, adil, tutarlı, verilere dayalı ve bilimsel bir yaklaşımla hazırlanmış bir karar tasarısı kabul edilir. Bu vesileyle ülkemizin hukuk ve yargı alanında kendi insanının esenliği için ortaya koyduğu reform kararlılığını bir kez daha vurgular, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz inancımızla dün olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA