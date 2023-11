Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugünkü Türkiye'nin son 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyüdüğünü belirterek, "Milletimiz de zaten bu başarı sayesinde her seçimde desteğini AK Parti'den yana kullanmıştır.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugünkü Türkiye'nin son 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyüdüğünü belirterek, "Milletimiz de zaten bu başarı sayesinde her seçimde desteğini Ak Parti'den yana kullanmıştır." dedi.

Tunç, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, partinin kuruluşundan kısa süre sonra 3 Kasım 2002'de iktidara geldiğini anımsattı.

AK Parti'nin millet hareketi olduğunu aktaran Tunç, partinin 21 yıldan bu yana iktidarda milletin sesi olduğunu dile getirdi.

"Türkiye 21 yıl önceye göre çok daha ileri noktadadır"

Tunç, milli iradenin bayrağını yere düşürmemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm teşkilatların mücadele verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye 21 yıl önceye göre çok daha ileri noktadadır. Hangi alanı alırsanız alın, her alanda. Savunma sanayinde, enerjide, doğal gaz keşfi yapan, nükleer enerjiye adım atan, IMF defterini kapatıp, 'Ben ekonomide bağımsızım.' diye dünyaya ilan eden Türkiye. Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür. Milletimiz de zaten bu başarı sayesinde her seçimde desteğini AK Parti'den yana kullanmıştır. 17 seçim geçmiştir, tamamında millet, 'Recep Tayyip Erdoğan' demiştir, 'AK Parti' demiştir. Türkiye'nin 81 vilayetini kalkınma hamleleriyle büyük projelerle donatırken, dünya projeleriyle ülkemizi tanıştırırken diğer yandan da demokrasiyi güçlendirmek için hep mücadele etmişizdir. Gerek anayasa değişiklikleriyle, gerek diğer reformlarla, temel hak ve özgürlükleri daha da genişleterek ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmanın mücadelesini verdik."

"Soykırım suçu işleniyor"

Filistin topraklarının kademe kademe işgal edildiğine işaret eden Tunç, "Sadece 360 kilometre kareye 2,5 milyon insan sığdırıldı. Şimdi oradan çıkarılmak ve yok edilmek isteniyor. Bir milleti, kesimi yok etmek, soykırımdır. Soykırım suçu işleniyor. Dünyanın gözü önünde bu yapılıyor. Buna yavaş yavaş tepki göstermeye başlayan ülkeler var. Bu noktada Türkiye burada öncülük yapıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin de, bir an önce bölgede o savaş suçunun, insan hakları ihlallerinin delillerini toplayıp, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bunlar gündemine gelmesi lazım. O günlerde uzak değildir." ifadelerini kullandı.