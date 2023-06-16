Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Aileyi sapkın akımlara karşı koruyacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, aileyi sapkın akımlara karşı koruyacaklarını ve anayasa değişikliklerinin yarım kalmaması için gayret göstereceklerini belirtti. Ayrıca Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolunda önemli mesafeler aldığını ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Aileyi, çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz. Aileyi sapkın akımlara karşı koruyacağız. Bu anlamda anayasa değişikliklerinin yarım kalmaması için de elimizden gelen gayreti parlamentoyla, milletvekili arkadaşlarımızla biz de teknik destek vererek gerçekleştireceğiz." dedi.

Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanlığını ziyaretinde partililere hitap etti.

Bugüne kadar önemli süreçlerin yaşandığını aktaran Tunç, demokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerin yaşandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolunda önemli mesafeler alındığını ifade eden Tunç, Türkiye'yi yatırımlarla donattıklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerin yeniden ayağa kaldırılması için çalıştıklarını, deprem bölgelerinde çok sayıda konutun temelinin atıldığını anlatan Tunç, bölgede hasar gören 15 adliyenin geçici binalarda kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdüğünü, yeni adliyelerle ilgili süreçlerin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Adalet, demokrasi ve insan hakları alanında bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz reformlara ilaveten çok önemli reformları hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. 21 yılda, hayal dahi edilemeyen, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Anayasamız, 1982 Anayasası, bir darbe anayasası. Bu darbe anayasasında çok değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişikliklerin en önemlilerinden bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle milletimiz doğrudan doğruya yürütmeyi sandıkta belirliyor."

Milletin, 28 Mayıs'taki tercihiyle "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne devam" dediğini belirten Tunç, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ikinci cumhurbaşkanı yaptığını kaydetti.

"Şimdi Türkiye Yüzyılı zamanı"

"Şimdi Türkiye Yüzyılı zamanı" diyen Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacaklarını dile getirdi.

Güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü ülke yolunda mesafe almaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Tunç, "Aileyi, çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz. Aileyi sapkın akımlara karşı koruyacağız. Bu anlamda giriştiğimiz anayasa değişikliklerinin yarım kalmaması için de elimizden gelen gayreti parlamentoyla, milletvekili arkadaşlarımızla biz de teknik destek vererek gerçekleştireceğiz. Demokrasimizi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Mazlumların sesi olmayı, adaleti, hakkaniyeti savunmayı sürdüreceklerini belirten Yılmaz Tunç, terörle mücadelenin devam edeceğini ifade etti.

Kadına şiddet ve uyuşturucuyla mücadele ile diğer alanlarda Türkiye'yi huzurlu yapmak için çaba sarf edeceklerini belirten Tunç, Türkiye'nin huzurlu ve istikrarlı gelecek yolunda hızlı mesafe alacağını söyledi.

İsviçre'nin Zürih kentinde PKK'lı teröristlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik eylemini lanetlediğini ifade eden Tunç, bu eylemin nefret suçu ve hukuksuzluk olduğunu vurguladı.

Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinin şiddeti reddettiğini, "Demokratik hukuk devletiyim" diyen ülkelerin bu provokasyonlara müsaade etmemesi gerektiğini belirterek, "Çağrımız, 'Demokratik hukuk devletiyim' diyorlarsa hukuka, Türkiye'ye saygı. Bu çirkinlikleri, hukuksuzlukları, terör faaliyetlerini sokaklarında işleyenlere karşı hukuku, yargıyı harekete geçirmeleri gerekir. İsviçre'den beklentimiz budur. Sorumluların bir an önce yakalanması ve yargı önünde hesap vermeleridir." şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, konuşmasının ardından AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve partililerle görüştü. Ziyarette Tunç'a, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz eşlik etti.

Bartın Belediyesini de ziyaret eden Bakan Tunç, çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'ndan bilgi aldı. Bakan Tunç, esnaf ziyaretinde de bulundu.