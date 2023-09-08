Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Son dönemde öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki birileri bu düşmanlığı körüklemeye çalışıyor. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik açısından bir suç olduğundan yargıda gerekli soruşturmaları yapılıyor. Özellikle anayasada başı açığı da başı kapalıyı da koruyacak, güvence altına alacak başörtüsünü anayasal güvenceye alacak değişikliği inşallah meclisimiz hayata geçirecektir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankırı'da AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda parti teşkilatı ile bir araya gelen Tunç, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çankırı'ya yapılan yatırımlarla ilgili de bilgiler veren Tunç, yeni dönemde milletin refahını arttıracak çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Anayasa'da ailenin korunması ve başörtüsü ile ilgili 2 maddede yapılacak düzenleme ile ilgili konuşan Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

"Milletin taleplerini iktidarda icraata dönüştürdüğümüz için bu başarıyı sağladık"

AK Parti'nin bir millet hareketi olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, "AK Parti bir millet hareketi, milletin kurduğu bir parti. Kuruluşundan ve iktidara gelmesinden itibaren hep milletin sesine kulak verdiği için bugünlere geldi. İnşallah uzun süre devam edecek. Hep milletin hissiyatına tercüman olduğumuz için bizi desteklediler. Milletin taleplerini iktidarda icraata dönüştürdüğümüz için bu başarıyı sağladık. Millet her sandıkta Cumhurbaşkanımızı, AK Partimizi, Cumhur İttifakı'nı destekledi. Bu destek Çankırı ilimizde rekor düzeyinde oldu. Çankırı Cumhurbaşkanlığında verdiği destekle 3'üncü il oldu. Sizleri tebrik ediyorum. Oranlara baktığımızda gurur verici. Çankırı, toplamda yüzde 76,6 oy oranıyla Türkiye 3'üncüsü, Orta ilçesi yüzde 90,4, Yapraklı ilçemi 90,32'lik bir destek verdi" dedi.

"6'lı masa gibi bir masa başında kurulmuş bir parti değil"

"AK Parti'nin kuruluşuna baktığımızda bir siyaset mühendisliği olarak kurulmuş bir parti değil" ifadelerine yer veren Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç arkadaşı ile beraber, 'haydi bir parti kuralım, adını ve amblemini belirleyelim. Millete gidelim, destek alalım. Belki iktidar oluruz' şeklinde düşünülerek, 6'lı masa gibi bir masa başında kurulmuş bir parti değil. AK Parti milletin 'ben Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olarak istiyorum, ülkenin başına geçsin' demesi ile kurulması sağlandı. Özellikle 90'lı yıllar boyunca allayıp pullandırarak süsledikleri parlamenter sistemin çektirdiği sıkıntılardan bunalan milletimiz, özellikle siyasi krizlerin, koalisyonların, hükümetlerin dağılmasının açtığı o ekonomik krizlerin, ekonomik krizlerin yol açtığı anarşinden, terörden ve bu olumsuzluklar içerisinde yeşeren vesayetçi anlayışın, darbeci, muhtıracı anlayıştan bunalarak çıkış yolunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetilemez hale getirdiği İstanbul'u 4,5 yıl gibi kısa sürede yaşanılabilir hale getiren Recep Tayyip Erdoğan'da buldu. Milletimiz 'Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u kurtardıysa Türkiye'yi de kurtarır' dedi ve onu bir parti kurmaya zorladı" diye konuştu.

"İş ve yatırım ortamını güçlendirecek hukuki altyapıyı oluşturmaya devam edeceğiz"

"İnşallah yeni dönemde milletimizin refah düzeyini arttıracak hamlelere devam edeceğiz. Yeni dönemde Adalet Bakanlığını ilgilendiren, yasama organı olarak meclisimizi ilgilendiren önemli hususlar var. Bunları hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. İş ve yatırım ortamı başlığı altında orta vadeli programda hukuki öngörülebilirliğe önem veriyoruz. Burada hukuk güvenliğine önem veriyoruz. Yatırımcının önünü görebilmesi lazım. Sık değişen mevzuatlar nedeniyle geriye dönük uygulamalar olmaması gerekiyor. Bugüne kadar buna dikkat ettik, bundan sonra daha çok dikkat ederek yatırımcılarımızın önünü görebilmeleri gayreti içerisinde olacağız. İş ve yatırım ortamını güçlendirecek hukuki altyapıyı oluşturmaya devam edeceğiz. İş dünyamızın talep ettiği birçok mevzuat düzenlemesi var. Bunların gecikmesizin hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edeceğiz. Özellikle adli süreçlerin iş dünyamızın önünü tıkamaması noktasındaki gayretimizi sürdüreceğiz. Bunu hem yargı organlarıyla yürüteceğiz hem de yürütme organı, Adalet Bakanlığı olarak alınması gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. İş ve yatırım ortamında en önemli husus uyuşmazlıkların bir an önce çözüme kavuşturulması. Bu anlamda da özellikle tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözümlerine de ağırlık vererek iş dünyamızın hızlı uygulama taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Anayasa başı açığı da başı kapalıyı da koruyacak, güvence altına alacak"

Yeni anayasa hedeflerinin devam ettiğini belirten Bakan Tunç, "Yeni anayasa hedefimiz devam ediyor. Ama öncelikli olarak bu iki madde önceki parlamenter dönemden bugünlere kaldı. İnşallah bunu hayata geçireceğiz. Bu iki maddeden birincisi başörtüye anayasal güvencedir. Bu önemli bir husus. Daha önce muhalefet kanun düzenlemesi yaparak kısmi bir çözüm önerdi. Ancak, kısmi önerme demek diğer kısma yasak getirmektir. Böyle bir durumun gündeme getirilmesinin doğru olmadığını, samimiyseniz buyurun başörtüsüne anayasal düzenlemeyi getirelim dediğimizde, Anayasa komisyonunda buna karşı gelmişlerdi. Dini inancı ibaresi gereği yazdığı için buna çok takıldılar, burada hep laikliğe aykırı yorum yapıldığı için bu ibare kondu. Burada başı açık da korunuyor, başı kapalı da korunuyor. Son dönemde öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki birileri bu düşmanlığı körüklemeye çalışıyor. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik açısından bir suç olduğundan yargıda gerekli soruşturmaları yapılıyor. Özellikle anayasa başı açığı da başı kapalıyı da koruyacak, güvence altına alacak başörtüsüne anayasal güvence değişikliğini inşallah meclisimiz hayata geçirecektir" ifadelerini kullandı.

Ailenin korunması maddesin de de eşlerin eşit olduğunu ifade eden bir düzenleme yapılacağını ifade eden Tunç, hedeflerinin demokratik bir sivil anayasaya milleti kavuşturmak olduğunu ifade etti. - ÇANKIRI