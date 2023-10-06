Adalet Bakanı Tunç: "(Yeni anayasa) Özgürlükleri öne alan, devletin görevlerini ele alan metni hazırlamak inşallah bize nasip olur"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni anayasanın tüm sivil toplum kuruluşlarının taleplerini yansıtması gerektiğini belirterek, "Özgürlükleri öne alan, devletin görevlerini ele alan metni hazırlamak inşallah bize nasip olur. Hem iç tüzük değişikliği düşünülebilir hem de siyasi partilerin görüşü alınarak yeni anayasa için usul belirlenebilir. Bu noktada parlamentodaki partilerin görüşleri önemli" dedi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Hakimevi'nde medya temsilcileriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anayasa ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, önem verilen konunun adalet olduğunu, adaletle ilgili muhalefetin eleştirilerinin söz konusu olduğunu söyleyerek, "Bazı davalardan yola çıkılarak bir genelleme yapılabiliyor ve bu genelleme ile sanki yargıda özellikle vatandaşı mağdur eden bir mekanizmanın olduğuna dair yanlış yorumlara gidiliyor" dedi.

Tunç şöyle devam etti:

"Hukuka, yargıya güven endeksi ile ilgili bir takım raporlar öne sürülüyor. O güven endeksine baktığımız zaman demokrasisi olmayan, yargısı bağımsız olmayan, serbest seçimlerin olmadığı ülkelerin Türkiye'nin üzerinde gösterilmesi, o endekslerin güvenilir olmadığını gösteriyor. Biz kendi endeksimize bakıyoruz."

Son anayasanın darbecilerin, seçilmeyen kişilerin anayasası olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, yeni anayasa için TBMM Başkanının siyasi partiler ile görüşmeye başladığını hatırlattı. Yeni anayasanın tüm sivil toplum kuruluşlarının taleplerini yansıtması gerektiğini söyleyen Tunç, "Özgürlükleri öne alan, devletin görevlerini ele alan metni hazırlamak inşallah bize nasip olur. Hem iç tüzük değişikliği düşünülebilir hem de siyasi partilerin görüşü alınarak yeni anayasa için usul belirlenebilir. Bu noktada parlamentodaki partilerin görüşleri önemli. Partilerimizin sorumlu davranacaklarına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Bakan Tunç, "Dış politikada etkin politika ile dünyada takdir toplayan cumhurbaşkanımız var. 'Daha adil dünya mümkündür' diyen bir cumhurbaşkanımız var. Dünyada da bunu tekrarlayabilen bir liderin olmadığını görüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk, Azerbaycan'a desteklerimiz, terörle mücadelede kararlılığımız etkin adaletli bir dış politika ile Türkiye eksenini inşa etmeye devam edeceğiz. Huzurlu bir geleceği inşa etmenin gayretinde olacağız" dedi. - ANKARA