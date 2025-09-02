Adalet Bakanı Tunç: Yargılama Süreci Devam Ediyor
Adalet Bakanı Tunç, mahkeme tarafından verilen ara kararın yargılama sürecinde telafisi güç zararların önlenmesine yönelik bir ihtiyati tedbir olduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Tunç: "Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika