Adalet Bakanı Tunç: Yargıda Zaman Yönetimi ve Denetim Önemli

Tunç, Afyonkarahisar'da termal bir otelde düzenlenen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda, savcılıklarda bir dosyanın aylarca raflarda beklemesinin sadece basit bir eksiklik değil, hak arama özgürlüğünün de zedelenmesi olduğunu belirtti.

Yargıda zaman yönetiminin önemine değinen Tunç, "Adliyede mesai mefhumu yoktur. Hakim savcılar çoğu zaman özel hayatından fedakarlık yaparak, eve dosya götürerek, hafta sonları çalışır, dosyalarını tamamlar, vatandaşı mağdur etmez. Adliyelerde bir yargı mensubu bu özveriyi gösterirken, bir başkası vatandaşları, avukatları bekletmeyi alışkanlık haline getiriyorsa sizler bunu tespit etmeli ve bu ikisi arasındaki farkı ortaya koymalısınız." diye konuştu.

Tunç, teknolojinin dönüşümü, toplumsal değişim ve hukuk sisteminin güncellenmesi, denetim anlayışına yeni boyutlar kazandırdığını, artık müfettişlerin klasik denetim alanlarının yanı sıra, dijitalleşmenin getirdiği yeni ihtiyaçlara da odaklanması gerektiğini dile getirdi.

"Son iki yıl içinde teftiş görmemiş 52 adliye birimi kalmıştır"

Teftiş kurulunda bir başkan, üç başkan yardımcısı ve en son alınan 44 müfettişle 211 başmüfettiş ve müfettişin görev yaptığını aktaran Tunç, şöyle konuştu:

"Teftiş kuruluna 2024'te 919'u devir, 1732'si yeni gelen olmak üzere toplam 2 bin 651 inceleme ve soruşturma dosyası gelmiş, bunlardan 1756'sı sonuçlandırılmış, 2025 yılında ise, 895'i devir, 966'sı yeni gelen olmak üzere toplam 1861 inceleme ve soruşturma dosyası gelmiş, bunlardan 1331'i neticelendirilmiştir. 25 Kasım 2025 tarihi itibariyle, teftiş kurulunda bulunan derdest inceleme ve soruşturma evrakı sayısı 530'dur. Bunlardan 9'u 2023, 79'u 2024 ve 442'si 2025 yılına aittir. Ülkemizde, 17 bölge adliye mahkemesi, 9 bölge idare mahkemesi ve 655'i ilk derece mahkemesi olmak üzere toplam 681 adliye bulunmaktadır. Teftiş kurulumuzun yaptığı planlamaya göre 681 adliyede toplam 693 birim oluşturulmuştur. Teftiş kurulu bu 693 birimden, 2024 yılında 305, 2025 yılında 336 olmak üzere toplam 641 adliye biriminde denetim yapmıştır. Son iki yıl içinde teftiş görmemiş 52 adliye birimi kalmıştır. 2026 yılı içerisinde, bu 52 adliye birimi de dahil olmak üzere 693 adliye biriminin tamamı denetlenmelidir. HSK bünyesinde, teftiş kurulumuzun yanında genel sekreterliğimiz de yargı hizmetlerinin düzenli, koordineli ve etkin biçimde yürütülmesinde hayati bir rol üstlenmektedir."

