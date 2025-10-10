Adalet Bakanı Tunç: Yargı Kalitesini Artırma Çalışmaları Devam Ediyor

1) BAKAN TUNÇ: YARGI KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ VAR

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, yargıdaki kaliteyi artırmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Yargı Reformu Strateji Belgemizde de bu hedeflere yönelik önemli çalışmalarımız var" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mehmet Makas ile bir araya gelen Tunç, ardından Kırıkkale Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'na katıldı. Programda Bakan Tunç'un yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Adalet Bakanı Tunç, uluslararası hukukun Filistinli masumları koruyamadığını, harekete geçmesi gereken uluslararası kuruluşların bu süreçte etkisiz kaldığını söyledi. Uluslararası adaletin sağlanabilmesi noktasında, kararlılığı sürdürmeye devam edeceklerini belirten Bakan Tunç, "Temennimiz ateşkes antlaşmasına uyulması ve bu uyumu gözetecek Birleşmiş Milletler ilgili mekanizmaları. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız da gerekli açıklamaları yaptılar. Türkiye olarak 'Görev Gücü'nde hazır olacağımız, oradaki huzurun hakim olabilmesi ve Filistinli kardeşlerimizin hakkını savunabilmesi noktasında kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tabi bu sorunun köklü çözümü, Filistin'de 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması zarureti var. Bu gerçekleşinceye kadar biz Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'EN FAZLA KAYNAĞI EĞİTİME AYIRDIK'

Öğrencilerin Türkiye vizyonunu inşa edeceklerini vurgulayan Bakan Tunç, "Son 23 yılda büyük bir gelişme kaydettik. Gerek eğitim alanında gerek diğer alanlarda çok büyük ivme kazandı ülkemiz. 23 yılda başta eğitim, en fazla kaynağı eğitime ayırmak durumunda kaldık. Çünkü, 'eğitim önemli' dedik. Sadece 40 ilimizde üniversite vardı 2002'den önce. Bugün her şehrimizde bir üniversite var, bazı illerimizde birkaç tane devlet üniversitesi var. Her biri bulunduğu şehre değer katan üniversitelerimiz. İlim, fikir ve üretim gücü kazandıran ve o illeri cazibe merkezi yapan üniversitelerimiz var artık. Kırıkkale'de bunlardan bir tanesi" dedi.

'GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR'

Bakan Tunç, yargıdaki kaliteyi artırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, "Yargı Reformu Strateji Belgemizde de bu hedeflere yönelik önemli çalışmalarımız var. Bir kısmı yasal düzenleme gerektiren hususlar var. Bir kısmı da idari uygulamalarla mümkün. Çünkü adalet önemli. 'Adalet mülkün temelidir' diyoruz. Geciken adalet adalet değildir. Adalet toplumsal barış ve huzurun teminatıdır. Devletin görevi öncelikle adaleti tesis etmektir. Hazreti Mevlana, 'Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır' diyor. O nedenle, bu veciz ifadeden hareketle hakka, vicdana, merhamete dayalı bir denge kurmayı anlıyoruz. 'Adalet' dediğimiz zaman işte bu dengeyi sağlamanın yegane yolu da hukuktur. Hukuk fakültesi öğrencilerimize, genç kardeşlerimize güveniyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşallah onlar, aynı zamanda adaletin yüzyılı yapacaklardır" açıklamasında bulundu.

'BÜTÜN HEDEFİMİZ ÜLKEMİZİN TERÖRDEN KURTULMASI'

Terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen sürece dair değerlendirme yapan Tunç, "Meclis'te kurulan, 'Terörsüz Türkiye' sürecini izleyecek ve onu kalıcı hale getirecek Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli görüşmeler yapıyor. Büyük bir uzlaşma var bu konuda. Temennimiz bu uzlaşmanın uzun sürmesi. Önemli çalışmalar yapıyorlar. Meclis'in bu konuya el atması ve bu konuyu ele alması çok önemli. Önemli olan silahların yeniden ortaya çıkmaması ve milletimizin huzura kavuşması. Ülkemizin kurumları, bakanlıklar, istihbarat teşkilatımız tam bir koordinasyon içerisinde. Süreç bugünlere geldi. Tabi burada özellikle sabotajlara, bu sürecin baltalanmasını isteyen şer güçlere fırsat vermememiz lazım. Terörden beslenen odaklar gerek içeride gerek dışarıda bu ülkenin gelişmesini, kalkınmasını istemeyenler bu süreci baltalamak için birtakım girişimlerde bulunacaklardır. Geçmişte olduğu gibi. O nedenle onlara karşı uyanık olacağız. Bu sürecin sekteye uğramaması ve ülkemizin terörden kurtulması. Bütün hedefimiz bu" dedi.