Adalet Bakanı Tunç ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kınama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistin'in Urif şehrindeki bir camiye girerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıya sert tepki gösterdi.