Adalet Bakanı Tunç: 'Uzlaştırma ile 2 milyon dosya çözüme kavuşturuldu'

Adalet Bakanı Tunç: 'Uzlaştırma ile 2 milyon dosya çözüme kavuşturuldu'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzlaştırma uygulaması ile 2017'den bugüne 2 milyon 413 bin 323 dosyadan 2 milyon 2 bin 488'inin uzlaşma ile sonuçlandığını, başarı oranının yüzde 83'e ulaştığını açıkladı. Bakan, alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine devam edileceğini belirtti.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Uzlaştırma uygulamasıyla 1 Ocak 2017'den bugüne kadar; müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyanın 2 milyon 2 bin 488'ini uzlaşma ile sonuçlandırdık. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83'e çıkardık" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ceza Muhakemesi sistemimize kazandırdığımız uzlaştırma müessesesi ile uyuşmazlıkları mahkeme süreçlerine taşınmadan, daha hızlı, daha yapıcı ve dostane bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Bu sayede toplumsal barışa doğrudan katkı sağlayan onarıcı bir adalet kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Uzlaştırma uygulamasıyla 1 Ocak 2017'den bugüne kadar; müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyanın 2 milyon 2 bin 488'ini uzlaşma ile sonuçlandırdık. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83'e çıkardık. Adalet Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesindeki hedeflerimiz doğrultusunda alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
