Adalet Bakanı Tunç: 'Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda...

Adalet Bakanı Tunç: "Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız." - ANKARA