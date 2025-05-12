Adalet Bakanı Tunç: "Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda...
Adalet Bakanı Tunç: "Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız."
Adalet Bakanı Tunç: "Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika