Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
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İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Adalet Bakanı Tunç: "Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda...

Adalet Bakanı Tunç:
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Adalet Bakanı Tunç: "Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız."

Adalet Bakanı Tunç: "Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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