Adalet Bakanı Tunç: "Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir dönemece geldiğini belirterek, "Terörsüz bir Türkiye'ye gidiyoruz inşallah. Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz. Çocuklarımıza, geleceğimize huzurlu bir ülke emanet edeceğiz" dedi.

AK Parti Kırıkkale Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Bakan Tunç, terörle mücadelede gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye Yüzyılı hedefiyle terörsüz bir gelecek vurgusu yaptı. Bakan Tunç, "Terörsüz bir Türkiye'ye gidiyoruz inşallah. Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz. Çocuklarımıza, geleceğimize huzurlu bir ülke emanet edeceğiz. 41 yıldan bu yana çok acılar çektik. Gelişmemizin, kalkınmamızın önünde engel oldu, trilyonlarımız gitti. En önemlisi şehitler verdik. Kırıkkale, en çok şehit veren illerimizden. Onların emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Onlar terörsüz Türkiye istiyorlar" dedi.

"Hiçbir ayrım yapılmadı"

Bakan Tunç, iktidar döneminde atılan adımlara ilişkin de, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2002'de iktidar olduğunda ilk işi olağanüstü hali kaldırmak oldu. 2005'te Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, 'Birlik olalım, beraber olalım, fitneyi ortadan kaldıralım, terör olmasın, buralar gelişsin' dedi ve bunun gereğini yaptı. Kürtçe televizyon, Türkçe enstitüler, Kürtçe dersler; o bölgedeki siyasetciler kendi dilinde hitap edebildi. Yasaklar kaldırıldı, ayrımcılık ortadan kalktı. Hakkari'ye de üniversite yapıldı, Bartın'a da yapıldı. Yüksekova'ya da Çaycuma'ya da havalimanı yapıldı. Hiçbir ayrım yapılmadı. Güvenlik güçlerimizin çetin mücadelesiyle terörün bir anlamı kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir döneme girdik"

Geçen yıl yaşanan gelişmelere dikkat çeken Tunç, "Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta yaptığı konuşma, Sayın Devlet Bahçeli'nin grupça yaptığı çağrı ve sonrasında terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahları yakmasıyla beraber yeni bir döneme girdik. Şimdi ise TBMM'de, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokratikleşme Komisyonu'nda milletvekilleri, bütün partilerle, iktidarıyla muhalefetiyle önemli görüşmeler yapıyorlar. Orada alınacak kararlar, oradan çıkacak sonuçlar terörsüz Türkiye'yi inşallah kalıcı hale getirecek. Bir daha çocuklarımız terörün olmadığı güvenli ortamlarda hayatlarını sürdürecekler. Türkiye Yüzyılı'nın yolu açılmış olacak" diye konuştu.

"Türkiye'nin süper güç olmasının önünde hiçbir şey kalmayacak inşallah"

Tunç, süreç içinde karşılaşılabilecek sabote ve tehlikelere karşı uyanık olunması çağrısında bulunarak, bölge çocuklarının hayalleriyle barış içinde büyümesinin önemini vurguladı. Bakan Tunç, "Özellikle terörden beslenenler, bu ülkenin iyiliğini düşünmeyen içte, dışta şer şebekeleri niyetlerinden vazgeçmezler. O nedenle onlara karşı uyanık olacağız. Bu süreci baltalamak isteyenler, sabote etmek isteyenler olacaktır; onlara karşı uyanık olacağız" dedi. Hakkari ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, "Önceki haftalarda Hakkari'deydik. Çocuklarımızla sohbet ettik; 'Ne olmak istiyorsun?' diye soruyoruz. 'Doktor olmak istiyorum, avukat olmak istiyorum, futbolcu olmak istiyorum' diyorlar; hedefleri var, hayalleri var. Onların hayalleri ancak terörsüz Türkiye'de hayat bulur. Terör engelini de ortadan kaldırdığımız zaman Türkiye'nin süper güç olmasının önünde hiçbir şey kalmayacak inşallah" şeklinde konuştu.

"Bu ateşkes Gazzelilere nefes aldırdı"

Dış politika ve insan hakları vurgusuyla Gazze'deki insani duruma da değinen Bakan Tunç, "Dünya mazlumlarının hakkını, hukukunu daha fazla savunacağız. Gazze'de iki yıldan bu yana soykırım yapılıyor. Kadınlar katledildi, 20 binden fazla çocuk katledildi. Çocuk haklarını savunan Batılı örgütler nerede? Kadın hakları diyen o Batılılar nerede? Çifte standart. Filistin, Gazze söz konusu olduğunda hak, hukuk akıllarına gelmiyor. Soykırımcıyı destekliyorlar. Bir asırdan fazla orada insan hakları ihlali yaşandığını, insanların topraklarının işgal edildiğini görüyoruz. İki yıldan bu yana soykırım suçu işlendi. Geçen gün ateşkes anlaşması imzalandı. Bu ateşkes Gazzelilere nefes aldırdı. Bu nefes almanın kalıcı olmasını istiyoruz" dedi.

"Filistin devleti kuruluncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatan Bakan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca her platformda 'Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür' derken hep bu sorunların bir daha çıkmamasına işaret ediyor. 'Ateşkesin kalıcı olması için Türkiye olarak orada göreve hazırız' diyor. İnşallah Türkiye görev gücünde olduğunda da oradaki huzurun kalıcı hale gelmesiyle ilgili çabalarını sürdürecek ve Filistin devleti kuruluncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can da kadınların siyasetteki yerine dikkat çekerek, hem Türkiye genelinde hem de Kırıkkale özelinde önemli bir rol üstlendiklerini vurguladı.

İl Danışma Toplantısı'nda AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve çok sayıda partili yer aldı. - KIRIKKALE