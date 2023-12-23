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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terör örgütleri hiçbir zaman amacına ulaşamayacak

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Irak'ın Kuzey'inde 6 askerimizin şehit düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güneyinde terör devleti kurmak isteyen terör örgütleri ve onların maşalarının hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirtti. Bakan Tunç, devletin ve güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Irak'ın Kuzey'inde 6 askerimizin şehit düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak isteyen terör örgütleri ve onların maşaları hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, ülkemizin devletimizin güvenliğini tehdit eden, milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmak isteyene şer şebekeleri ve terör örgütleriyle devletimiz, güvenlik güçlerimiz kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam edecek" dedi.

Antalya'da düzenlenen bir programa katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuşmasının başında Irak'ın kuzeyinde 6 askerimizin şehit olmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Şehitlerin isimlerini tek tek okuyan Bakan Tunç, "Dün aldığımız haberler yüreklerimiz yine dağlandı. Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerlerimiz var. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. 6 askerimiz de yaralı, tedavileri devam ediyor. Onlara da acil şifalar diliyorum, inşallah sağlıklarına da bir an önce kavuşurlar" dedi.

"Devletimiz kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam edecek"

"Terör örgütleri ile mücadelemizden taviz vermeden büyük bir kararlılık içerisinde, terörü yok edinceye kadar mücadelemiz sürecek" diyen Bakan Tunç, şunları söyledi: "Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak isteyen terör örgütleri ve onların maşaları hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, ülkemizin devletimizin güvenliğini tehdit eden, milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmak isteyene şer şebekeleri ve terör örgütleriyle devletimiz, güvenlik güçlerimiz kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam edecek".

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terör örgütüne güneyimizde bir devlet kurdurmayacağız' sözlerinin ardından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe Kilit Operasyonları ile sınır ötesi operasyonlarla önemli bir mücadelenin başlatıldığının altını çizerek, "Bu mücadele sürerken şehitler de veriyoruz. Ülkemizin, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için canlarını feda eden kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz, onları tekrar minnetle yad ediyoruz. Bu mücadele onlara kolaylıklar diliyoruz. Bir kez daha şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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