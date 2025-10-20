Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Genelinde 65 Adalet Binası Projesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye genelinde 65 adet adalet binası projesi var" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da Hakimevi ve Eğitim Tesisi inşaatını gezerek, yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tunç, "Bartın personel eğitim merkezimiz bölgeye hizmet edecek; Zonguldak, Karabük, Sakarya, Düzce. Bu bölgenin adalet personelinin, zabıt katiplerinin, mübaşirlerinin, yazı işleri ve kalem personelinin eğitimleri burada yapılabilecek Eğitim Dairesi Başkanlığımızın koordinasyonunda. Bu bölgede önemli bir ihtiyaçtı. Şu anda 5 tane personel eğitim merkezimiz var. Buna ilaveten burası da altıncı olacak ve geniş kapsamlı bir kampüs gördüğünüz gibi. Burada daha önce bir öğrenci yurdu vardı. Onu geliştirdik, yeni ilaveler yaptık. Bodrum, zemin ve 4 kat olmak üzere 13 bin 200 metrekare alana sahip binamız, personel eğitim merkezi olarak hizmet verecek" dedi.

Bakan Tunç, inşaatı devam eden binada yaklaşık bin kişiye konferansların verilebileceği sosyal tesis, toplantı odaları, kapalı otopark, 730 metrekare açık yüzme havuzu ve önündeki tesisleriyle beraber bir sosyal tesis inşa edildiğini söyledi. Merkezde Bartınlı ve çevreden gelen vatandaşların sosyal etkinliklerini burada yapabileceğini belirten Bakan Tunç, "6 bin 104 metrekare çok amaçlı salon. Bu aşamada Bartın'ın en büyük kültür merkezi diyebiliriz. Dolayısıyla hem üniversitemizin yapacağı konferanslar, hem personel eğitim merkezinde yapılacak konferanslar ve nikahlarda da kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Bartın'da yapılan hizmetlerden söz eden Bakan Tunç, "Çok amaçlı bir tesisi Bartın'ımıza kazandırmış oluyoruz. Bittikten sonra şu şekilde olacak; 3 blok eğitim merkezimiz. İnşallah sene sonuna kadar yüklenici firma tamamlamayı taahhüt etti ve hummalı bir şekilde çalışma devam ediyor. Yine Bartın'ımıza daha önce idare mahkemesi kurmuştuk. İdare mahkemesi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve zeminde de Adalet Halk Kütüphanesi'nin yer alacağı önemli bir eserin önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. Bartın Cumhuriyet Meydanı altında özellikle gençlerimiz için Adalet Halk Kütüphanesi olarak tasarladığımız yerde gençler gelip çayını, kahvesini içerken kitaplarını okuyabilecekler" dedi.

Bakan Tunç, Batı Karadeniz'de yapılan adalet binaları hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Bunların bir kısmı inşaat aşamasında, bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmı da proje aşamasında. Batı Karadeniz Bölgesi'nde Gerede'nin temelini atmıştık. Gerede Adalet Sarayı'nın şu anda yapımı devam ediyor. Önümüzdeki adli yıla inşallah yetişecek. Yine Çaycuma adalet binamız önemli bir ihtiyaçtı. 11 Kasım'da yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Çaycuma ilçemize, Ereğli Karadeniz'e de ek binayla ilgili proje çalışmalarımız var. Karabük adliye binamızın ek binasının 22 Eylül'de yapım ihalesini gerçekleştirdik. İhale süreci şu anda değerlendiriliyor ve kesinleştiğinde temel atma törenini gerçekleştirmiş olacağız. Sinop ilimizde de adalet binamızı yatırım programını almıştık. Proje çalışmaları tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde de Sinop adliye binamızın yapım ihalesini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Kastamonu'da Tosya adliye binasını açmıştık. Adalet yatırımlarıyla ilgili olarak Türkiye genelinde 65 projemiz var."

Bakan Tunç, ayrıca Bartın Devlet Hastanesi, Bartın Merkez Camii ve Külliyesi inşaat alanlarını da gezerek, bilgi aldı. - BARTIN