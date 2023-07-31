Adalet Bakanı Tunç: Temel hak ve özgürlükleri genişletmeye devam edeceğiz

Adalet Bakanı Tunç: "Temel hak ve özgürlükleri bugüne kadar genişlettik, genişletmeye de devam edeceğiz"

"İnanç özgürlüğü anlamında çok önemli mesafeler aldık"

"Depremde hasar gören 11 vilayetimizi yeniden ayağa kaldırma mücadelemiz devam ediyor"

ELAZIĞ - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Türkiye'yi istikrarlı bir şekilde kalkındırmak için enerjide bağımsız, savunma sanayinde bağımsız ve güçlü bir Türkiye yüzyılını inşa etmek için mücadelemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyor. Elbette ki demokrasiden taviz vermeyeceğiz. Temel hak ve özgürlükleri bugüne kadar genişlettik, genişletmeye de devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Elazığ'a geldi. İl protokolü tarafından havalimanında karşılanan Bakan Tunç, Elazığ Cem Kültür Vakfı tarafından Yıldızbağları Mahallesi'nde düzenlenen 19'uncu aşure programına katıldı. Yapılan aşureleri vatandaşlara ikram eden Bakan Tunç, açıklamalarda da bulundu.

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için mücadelemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyor"

Vatandaşların muharrem ayını tebrik eden Bakan Tunç, "6 Şubat'ta hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 11 vilayetimiz etkilenmişti. Bu vilayetlerimizden bir tanesi de Elazığ'ımızdı. Elazığ'da can kaybımız diğer vilayetlere göre az da olsa burada da hasarlarımız var. Elazığ'daki hasarları giderme, yaraları sarma ve 11 vilayetimizi yeniden ayağa kaldırma mücadelemiz devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. İnşallah kısa süre içerisinde yaraları saracağız ve bu şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Hükümetimizin birinci önceliği, Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin her fırsatta ve toplantılarda ilk gündem maddesi deprem bölgesinde ki vilayetlerimizde yapılan çalışmalardır. Bu anlamda yapılan çalışmalarda hızlı bir şekilde yara sarmak ve şehirleri yeniden inşa etme mücadelemiz devam ediyor. Bunun içerisinde elbette ki Elazığ'ımız da var. Elazığ'ımız 2020'de de bir deprem afetiyle karşı karşıya kalmıştı. O deprem sonrasında alınan tedbirler var. İnşallah valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla beraber bu depremde de hasar gören yerlerin yeniden onarımı ile ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Diğer yandan birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek diğer çalışmalara da devam ediyoruz. Önce insan diyoruz. İnsanımızı güçlendirmek için, kadınımızı, çocuklarımızı, aileyi güçlendirmek, eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara varıncaya kadar 21 yıllık elde ettiğimiz kazanımların üzerine daha fazlasını ekleyebilmenin gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'yi istikrarlı bir şekilde kalkındırmak için enerjide bağımsız, savunma sanayinde bağımsız ve güçlü bir Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için mücadelemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyor. Elbette ki demokrasiden taviz vermeyeceğiz. Temel hak ve özgürlükleri bugüne kadar genişlettik, genişletmeye de devam edeceğiz. İnanç özgürlüğü anlamında çok önemli mesafeler aldık. Bugün burada özellikle inancımızı serbestçe dile getirebiliyorsak ve inancımızı serbestçe yaşayabiliyorsak aldığımız bu mesafe sayesindedir. İnsan hak ve özgürlüklerinin önüne engel koymak isteyenlere bu zamana kadar fırsat vermediğimiz gibi bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Bundan sonra yapılması gereken ne varsa yapmanın gayret içinde olacağız"

Muharrem ayının önemine vurgu yapan Bakan Tunç, "Alevi kardeşlerimizi, özellikle yasal düzenlemeler noktasında 27'nci yasama döneminde Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı kurularak Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bu anlamda da önemli adımlar atıldığını ve önemli düzenlemelerin sağlandığını hep birlikte görüyoruz. Elbette ki yeterli görülmeyebilir ama bunlar önemli ilerlemelerdir. Bunların devamı gelmelidir. Bunun için de mücadelemize elbette ki devam edeceğiz. Mecliste yasalaştırdığımız özellikle cemevlerinin giderleri noktasında valiliklerimize Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Bu anlamda gerek onarım faaliyetleri, gerekse de elektrik giderlerinin karşılanması noktasında da Özel İdarelerimiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız elinden geleni gerçekleştirmeye çalışıyor. İmar planlarında cemevlerinin gösterilmemesiyle ilgili olarak da yine Mecliste yasal düzenlemeler gerçekleştirmiştik. Bu anlamda bundan sonraki taleplere de elbette ki duyarsız kalmayacağız. Bundan sonra yapılması gereken ne varsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi.