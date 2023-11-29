Adalet Bakanı Tunç: "Tehlike anında yine kadınları koruyan düzenlemeleri biz getirdik"

"Oradaki bir cümleyi çarpıtmanın hiç anlamı yok"

"Yargı elbette iddiaları araştıracaktır"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin 6284 sayılı yasamız var. Bu yasadan kaynaklanan özellikle kadınların bir tehlike anında yine kadınları koruyan düzenlemeleri biz getirdik. Dolayısıyla bunun uygulama sürecinde de aksamalar olmadan özellikle soruşturma ve yargısal süreçleri beraber takip ediyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. AK Parti hükümetleri döneminde kadına şiddetin önlenmesi için çok sayıda mevzuat düzenlemesi yapıldığını hatırlatan Bakan Tunç, "Bu anlamda şiddetin önlenmesi ile ilgili idari uygulamalar gerçekleştirdik. Burada özellikle son dönemde tartışılan genelge ile ilgili geçen bir cümle çarpıtılıyor. Orada nüfus bazlı saha araştırmalarından yola çıkarak politika üretmeye yönelik bir cümle söz konusu. Bu kadına şiddet olaylarındaki hukuki delillerin tartışılması ile ilgili bir konu değil. Politika üretmek için saha analizleri, veriler, istatistiksel durumlarla alakalı olan bir konuyu sanki kadına yönelik şiddet olaylarında artık delillerle ilgili bir tartışma söz konusu olacakmış gibi farklı noktalara çekiyorlar. Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin 6284 sayılı yasamız var. Bir tehlike anında yine kadınları koruyan düzenlemeleri biz getirdik. Uygulama sürecinde de aksamalar olmaması için özellikle soruşturma ve yargısal süreçleri beraber takip ediyoruz" dedi.

Kadına şiddetin önlenmesine ilişkin genelge ayrıntılı okunduğunda konuya ilişkin hassasiyetin anlaşılacağını belirten Bakan Tunç, "Muhalefetin konuları çarpıtarak kadına yönelik şiddetin önlenmesinde bir zafiyet varmış algısı oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bu büyük bir haksızlık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin tüm ayrıntılarını okuduğunuz zaman bu konuda ne derecede kararlı olduğumuzu, kadına yönelik şiddet, ailenin korunması, çocukların korunması konusunda hassasiyetimiz ortada. Dolayısıyla kadınları, çocukları ve aileleri koruyacak düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz. Oradaki bir cümleyi çarpıtmanın hiç anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" olarak da adlandırılan, aralarında futbol camiasından isimlerin de bulunduğu davanın ilk duruşmasının gerçekleştiğini aktaran Bakan Tunç, "İddianamede 7 sanık ve 18 müşteki var. Bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve ilk duruşması gerçekleştirildi. İkinci duruşması da 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek. Yargı ile alakalı bir konu. Yargı elbette iddiaları araştıracaktır. Kimler suçlu, kimler suçsuz bu konuda müştekiler, tanıklar ve şüpheliler dinlenecektir. Süreç neticesinde en doğru karar ortaya çıkacaktır" diye konuştu.