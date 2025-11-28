Adalet Bakanı Tunç: Tarafsız ve Bağımsız Yargı Hukuk Devletinin Teminatıdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk devletini gerçekleştirebilmek için tarafsız ve bağımsız yargının şart olduğunu belirterek, "Tarafsız ve bağımsız yargının hukuk devletini ve adaleti hakkıyla tecelli edebilmesi için de Hakimler ve Savcılar Kurulu bunun teminatıdır." dedi.

Tunç, Afyonkarahisar'da termal bir otelde düzenlenen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda, 2025 yılı içerisinde Teftiş Kurulunun ve Genel Sekreterliğin yürüttüğü tüm işlem ve faaliyetleri titizlikle değerlendireceklerini söyledi.

Gelecek yıla ilişkin hedef ve beklentilerin de istişare edileceğini anlatan Tunç, "Yapılan denetimlerin her aşamasının ayrıntılı şekilde ele alınacağı bu kapsamlı toplantıda katılımcıların sunacağı görüşler, öneriler ve katkılar yargı teşkilatımızın işleyişine yön verecek. Denetim ve yönetim süreçlerimizi güçlendirecek toplantımız adaletin etkinliğini artıracak kıymetli bir rehber olacaktır." diye konuştu.

Tunç, toplantının yeni üyelerle yapacakları ilk istişare olması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimlerinin gerçekleştirildiğine değinen Tunç, şunları kaydetti:

"Hem meclisimizden hem de Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerimiz göreve başlayalı yaklaşık 5-6 ay oldu. Bu süre içerisinde önemli başlangıçlar yaptılar. Önemli çalışmalara imza attılar. Bu gece Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesi'yle 621 hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi. 1840 müstemir yetki düzenlemesi yapıldı. Bölge adliye mahkemelerinde 115 üye hakim ataması yapıldı. 17 yeni daire kuruldu bölge adliye mahkemelerinde ve 404 mahkeme faaliyete geçirilmiş oldu. İdari yargıda 219 hakim ataması yapıldı. Diyarbakır, Kayseri, Antalya bölge idari mahkemelerimiz faaliyete geçti. Hakimlerin atamaları yapıldı. Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta idare vergi mahkemeleri faaliyete geçmiş oldu."

Tunç, mülkün temelinin adalet olduğunu, temel hak ve özgürlüklerin garantisi olduğunu dile getirdi.

Toplumsal düzenin şartı adaletin hakkıyla tecellisinin hukuk devletiyle mümkün olduğuna dikkat çeken Tunç, şöyle konuştu:

"Hukuk devleti anayasasıyla, kanunlarıyla hukukun üstünlüğünün tam anlamıyla tesis edildiği yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının tam anlamıyla tesis edildiği bir devlettir. Demokratik hukuk devleti, insan haklarını koruyan, hukukun üstünlüğünü koruyan temel hak ve özgürlüklerin garantisi olan devlettir. Tabi, hukuk devletini gerçekleştirebilmek için tarafsız ve bağımsız yargı şarttır. Tarafsız ve bağımsız yargının hukuk devletini ve adaleti hakkıyla tecelli edebilmesi için de Hakimler ve Savcılar Kurulu bunun teminatıdır. Yargı bağımsızlığının teminatıdır. Hakimlerin, savcıların gerek mesleğe kabulünden gerek denetimlerine varıncaya kadar her alanda her türlü iş ve işlemleri bakımından Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun büyük önemi vardır ve bu anlamda yargının hakkıyla işleyebilmesi, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetinin sağlanabilmesi için Hakimler ve Savcılar Kurulu'muzun gerek atama kararları, gerek denetim kararları, teftiş çalışmaları çok önemlidir."

"Yargının insan kaynağı kapasitesini güçlendirmek için önemli çalışmalarımız var"

Tunç, 23 yıldan bu yana yargının işleyişini hızlandırmak, güvenilir adalet sisteminin tesisi ve adaletin hakkıyla tecellisi için çok önemli mesafeler aldıklarını ifade etti.

Yargının fiziki ihtiyaçları, adliyeler, teknolojik imkanlar, UYAP sisteminden SEGBİS'ine elektronik duruşma sistemlerine varıncaya kadar teknolojinin bütün imkanlarını yargının hizmetine sunduklarını aktaran Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmalar duraksamadan devam ediyor. 2026'da da yeni projelerimiz var. Yeni hedeflerimiz var. Yine yargının insan kaynağı kapasitesini güçlendirmek için önemli çalışmalarımız var. Yine yargının mevzuat ihtiyacıyla ilgili olarak reform çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. 23 Ocak 2025'te Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan belge bu belgedeki 264 hedefi planlanan günlerden daha önce inşallah gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bir taraftan mevzuatımızı sürekli yenileyerek milletimizin ihtiyaçlarına uygun hale getirerek ve diğer taraftan fiziki imkanları geliştirerek ama en önemlisi de yargıda insan unsuru, hakim ve savcıların hem nitelik hem nicelik bakımından daha güçlü ve daha donanımlı olmaları. Bu nedenle başta hukuk eğitimine önem veriyoruz."

(Sürecek)