Adalet Bakanı Tunç'tan Yeni Yargı Paketi Açıklaması

Adalet Bakanı Tunç'tan Yeni Yargı Paketi Açıklaması
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10'uncu Yargı Paketi ile getirilen yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ceza adaleti sistemini iyileştirmeye yönelik hedeflerin hayata geçirildiği belirtildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10'uncu Yargı Paketi ile kanunlaşan yeni düzenlemeler yürürlükte. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunlaşma sürecinde emeği geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkan ve üyelerine, değerli milletvekillerimize, taslak çalışmalarında katkısı olan bakanlığımız yetkililerine ve kıymetli akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik hedeflerin bir kısmını hayata geçiren bu yeni düzenlemelerin ülkemiz ve adalet sistemimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemine ulaşma vizyonuyla; Strateji Belgesi'nde yer alan hedefleri kararlılıkla adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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