Adalet Bakanı Tunç'tan Tutukluların Temel Hakları Hakkında Açıklama
Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan kişilerin aile görüşmeleri ve temel haklarının ihlal edildiği iddialarını yalanladı. Bu hakların yasal güvence altında olduğunu ve dikkatlice uygulandığını belirtti.
Adalet Bakanı Tunç: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere yönelik; aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel hakların engellendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haklar, yasal güvence altındadır ve titiz bir şekilde uygulanmaktadır. Aksi bir durum asla söz konusu değildir" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika