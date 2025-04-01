Adalet Bakanı Tunç'tan Tutukluların Temel Hakları Hakkında Açıklama

Adalet Bakanı Tunç: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere yönelik; aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel hakların engellendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haklar, yasal güvence altındadır ve titiz bir şekilde uygulanmaktadır. Aksi bir durum asla söz konusu değildir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika