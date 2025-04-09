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Adalet Bakanı Tunç'tan Tutuklu Gençlere İlişkin Açıklama

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu gençlere yönelik şiddet iddialarına dair açıklamalarda bulundu ve somut delil olması halinde gerekenin yapılacağını belirtti.

Bakan Tunç: (Tutuklu gençlere ilişkin şiddet iddiası) "Gençlerimize yönelik herhangi bir filler gerçekleşmişse ve somut olarak böyle bir örnek varsa bu konunun üzerine kararlılıkla gidilir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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