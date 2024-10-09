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Adalet Bakanı Tunç'tan Sosyal Medya Suçlarına Karşı Yaptırım Mesajı

Adalet Bakanı Tunç'tan Sosyal Medya Suçlarına Karşı Yaptırım Mesajı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformlarında işlenen suçlarla ilgili yaptırımların artırılacağını vurguladı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için daha etkin bir uygulama için çaba göstereceklerini söyledi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Özellikle internet medyasında işlenen suçlarla ilgili yaptırımların daha da artırılması konusundaki kararlılığı dün de ifade ettik. Bu konu ile ilgili sosyal medya şirketlerinin, ülkemizdeki hukuk sistemine saygı göstermesi lazım. Bu konudaki kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, sosyal medya platformlarında işlenen suçlarla ilgili, "5651 sayılı internette suç işlenmesinin önlenmesine dair kanun var. Bu kanun gereğince özellikle internet medyasında işlenen suçlarla ilgili yaptırımların daha da artırılması konusundaki kararlılığı dün de ifade ettik. Bu konu ile ilgili sosyal medya şirketlerinin ülkemizdeki hukuk sistemine saygı göstermesi lazım. Bu konudaki kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'ETKİN UYGULANMASI ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Kadına yönelik şiddetin kırmızı çizgileri olduğunu kaydeden Tunç, "Dolayısıyla kadınlarımızın şiddetten korunması ile ilgili, kadına karşı işlenen suçlarda cezaları artırmıştık. Kasten öldürme suçlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirmiştik. Kasten yaralama ve diğer kadına yönelik suçların cezalarını diğer kişilere işlenenlerden daha ağır hale getirmiştik. Bunun daha etkin uygulanması konusundaki çabalarımızı da inşallah sürdürmenin gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

Bakan Tunç, adli kolluk ile idari kolluğun ayrılacağına ilişkin soru üzerine, "Bu, yıllardır ülkemizde tartışılan bir konu. Bizim seçim beyannamemizde de buna ilişkin bir hüküm var. Önceki Yargı Reformu belgelerinde de yerini almıştı. Bu konudaki değerlendirmeleri önümüzdeki dönemde Meclis grubumuzla birlikte gerçekleştiririz. Özellikle adli kolluğun soruşturmasının daha etkin yürütülmesi açısından faydalı olacağına ilişkin milletimize bir vaadimiz var. Onun değerlendirmesini öncelikle Merkez Yönetim Kurulumuz, Meclis grubumuzda değerlendirip önümüzdeki süreçte bir sonuca varırız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Sosyal Medya Yılmaz Tunç Politika Sağlık Hukuk Medya

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