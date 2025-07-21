Adalet Bakanı Tunç'tan Silahlı Saldırıya Üzüntü Dolu Mesaj

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sincan'da haciz işlemi sırasında silahlı saldırıya uğrayan avukat ve vatandaşlar için acil şifalar diledi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir iş yerinde Ankara Batı İcra Müdürlüğü'nde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Saldırı olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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