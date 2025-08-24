Bakan Tunç: İstanbul Boğazı'ndaki Geçit Töreni Tarihi Bir An

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Boğazı'nda yapılan geçit törenine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletimizin denizlerdeki kararlılığı, birliği ve gururu tüm dünyaya bir kez daha en güçlü şekilde ilan edildi." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda yapılan geçit törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

Geçit törenini, "Tarihi bir an, unutulmaz bir buluşma" diye niteleyen Tunç, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını taşıyan Savarona yatı ile ülkemizin savunma vizyonunun ve denizlerdeki kudretinin en güçlü sembollerinden olan TCG Anadolu'nun aralarında bulunduğu gemilerimiz, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda yan yana süzüldü. Maziden gelen emanetin geleceğe yön veren vizyonla buluşması, milletimizin tarihine duyduğu vefayı ve yarınlarına olan sarsılmaz güvenini en güçlü şekilde ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletimizin denizlerdeki kararlılığı, birliği ve gururu tüm dünyaya bir kez daha en güçlü şekilde ilan edildi."