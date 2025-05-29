Adalet Bakanı Tunç'tan HSK Üyelerine Hayırlı Olsun Mesajı

Adalet Bakanı Tunç'tan HSK Üyelerine Hayırlı Olsun Mesajı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni HSK üyelerinin görevine başlaması vesilesiyle sosyal medya üzerinden tebrik mesajı paylaştı ve adaletin güçlendirilmesi için başarı diledi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN YENİ ATANAN HSK ÜYELERİNE HAYIRLI OLSUN MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan ve HSK üyeliklerine atanan, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür'e görevlerinin hayırlı olması temennisini iletti. Bakan Tunç, açıklamasında, "Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargı sisteminin daha da güçlendirilmesi adına üstlendikleri bu önemli görevde kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. HSK'nın yeni üyelerinin adaletin tecellisi yolunda başarılı çalışmalara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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