Adalet Bakanı Tunç'tan Gazze vurgusu: "Uluslararası hukuk mekanizmalarının yavaşlığı ve etkisizliği, insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açtı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi İmza Töreninde Gazze'de yaşanan katliama vurgu yaparak, "Uluslararası hukuk mekanizmalarının yavaşlığı ve etkisizliği, insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vietnam'da düzenlenen Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi İmza Törenine katıldı. Bakan Tunç törende yaptığı konuşmada, "Bugün bu salonda Küresel dijital güvenliğin ve hukukun üstünlüğünün korunması yolunda tarihi bir adım olan Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin imza töreninde bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu anlamlı buluşmanın, Güneydoğu Asya'nın kalbinde, köklü tarihi, zengin kültürü ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Vietnam'da gerçekleştiriliyor olması toplantımıza ayrı bir anlam ve derinlik katmaktadır" dedi.

"Siber suçun sınır aşan niteliği, aynı ölçüde ülkelerimizin sınırlarını aşan ortak bir yanıt vermeyi gerektirmektedir"

Bakan Tunç, "Dijitalleşmenin hayatımıza getirdiği sayısız faydanın yanı sıra siber suçlar da küresel bir tehlike olarak ülkelerimizin güvenliği, istikrarı ve refahı için en ciddi tehditlerden biri haline gelmiştir. Bu tehdidin sınır aşan niteliği aynı ölçüde ülkelerimizin sınırlarını aşan ortak bir yanıt vermeyi gerektirmektedir. Bugün siber suçlar, çok büyük ekonomik kayıplar oluşturmanın yanı sıra demokrasilerimizi, insan haklarını ve toplumsal güvenliğimizi doğrudan tehdit etmektedir. Siber saldırılar, veri güvenliği ihlali, terör, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, çocuk istismarı, uyuşturucu ticareti ve kültür varlığı kaçakçılığı gibi sınır aşan suçlarla mücadele, yeni tedbirler alınmasını ve uluslararası iş birliğini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler'in bu önemli sözleşmesi, devletlere ve uluslararası topluluğa siber suçlarla mücadelede gerekli hukuki araçları ve işbirliği mekanizmalarını sunmaktadır. Bu yönüyle tarihi bir nitelik taşıyan sözleşme aynı zamanda, siber suçlarla mücadele alanında hukuki bağlayıcılığı olan ilk evrensel belgedir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye siber suçlarla mücadele alanında birçok girişimde bulunmakta"

Tunç, Türkiye'nin siber uzayın belirli aktörlerin veya bazı yapıların kontrolüne bırakılmaksızın, tüm insanlığın ortak alanı olarak korunması, siber güvenlik ve dijital yönetişim alanlarında uluslararası iş birliğinin, devletlerin öncülüğünde ve egemen eşitlik ilkesi temelinde yürütülmesi gerektiğine inandığını belirtti. Tunç, "Türkiye hali hazırda siber suçlarla mücadele alanında birçok girişimde bulunmakta, teknik yardım ve kapasite geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Başta Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasına dair kanun olmak üzere internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesine dair kanun, kişisel verilerin korunmasına dair kanun, elektronik haberleşme kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda bilişim suçlarına yönelik kanunlar; dijitalleşmenin tehlikelerini önlemek için Ulusal düzeyde gerçekleştirmiş olduğumuz kanunlardır, mevzuat düzenlemeleridir" şeklinde konuştu.

"Türkiye, sözleşmeyi imzalayarak kurallara dayalı, kapsayıcı ve iş birliğine açık bir dijital düzene bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir"

Siber suçların sınır aşan suçlar olduğunu vurgulayan Tunç, "Kıtaların ve veri akışlarının kesişim noktasında bulunan Türkiye için sözleşme kapsamında uluslararası iş birliği mekanizmaları siber dayanıklılığımızı güçlendirecek ve sınır ötesi tehditlere hızlı yanıt kapasitemizi arttıracaktır. İmzalanan sözleşme bu faaliyetleri tamamlayacak ve özellikle çocukları çevrimiçi ortamda korumaya yönelik öncü nitelikteki hükümleriyle uluslararası standartları daha da ileriye taşıyacaktır. Çocuklara yönelik cinsel suçların önlenmesi ve mahrem görüntülerin rıza olmadan ifşasının suç sayılması gibi yenilikçi hükümler dijital çağın artan risklerine karşı güçlü bir koruma mekanizması sunmaktadır. Bu bağlamda sözleşmenin siber suçlarının önlenmesi, delillendirilmesi ve cezalandırılması başta olmak üzere bu alanda uluslararası düzeyde kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye, bu sözleşmeyi imzalayarak kurallara dayalı, kapsayıcı ve iş birliğine açık bir dijital düzene bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir" dedi.

Gazze vurgusu

Bakan Tunç konuşmasında Gazze'de yaşanan katliama da değinerek, "Bizler bugün burada Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin temsilcileri olarak siber dünyada işlenen suçların önlenmesini konuşurken ve özellikle çocuklarımızı bu tehlikeye karşı korumak için bir araya gelmişken, Filistin'de, Gazze'de insanlığın vicdanını kanatan bir gerçeklik var. En temel hak olan yaşam hakkının yok sayıldığı, bebeklerin, çocukların, masumların gözlerimizin önünde bombalarla katledildiğine şahit oluyoruz. Yarısından fazlası kadın ve çocuklardan oluşan 68 binden fazla masum insanın hayatını kaybettiği, basın özgürlüğünün teminatı gazetecilerin öldürüldüğü, hastaneler, ibadethaneler, okullar gibi her şart altında korunması gereken yapıların dahi enkaza dönüştüğü böyle bir ortamda uluslararası hukuk mekanizmalarının yavaşlığı ve etkisizliği insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açmıştır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olmayı sürdürecektir"

Tunç, "Türkiye olarak biz adaleti ve hakkaniyeti yalnızca ulusal bir ilke değil, insanlığın ortak vicdanı olarak görüyoruz. Bu anlayışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması ve kalıcı barışın tesisine yönelik uluslararası çabalara her zaman destek vermiştir. Türkiye her şartta insan onurunu barışı ve adaleti savunmaya devam edecek, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olmayı sürdürecektir. Unutmamamız gerekir ki, adalet bir bütündür. Bir yerde çiğnendiğinde, dünyanın hiçbir yerinde tam olarak var olamaz" diye konuştu.

Tunç konuşmasını, "Burada imzalanan bu sözleşme, siber suçlarla mücadele kadar, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün korunması noktasında da küresel bir sorumluluk taşımaktadır. Sözleşmenin, siber suçlarla mücadelede tarihi bir dönüm noktası olacağına, küresel barış ve güvenliğe önemli katkılar sağlayacağına olan inancımı bir kez daha vurguluyor, bu duygularla hepinizi saygılarımla selamlıyorum" sözleriyle tamamladı. - HANOİ