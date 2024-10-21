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Adalet Bakanı Tunç'tan FETÖ Mücadelesi Açıklaması

Adalet Bakanı Tunç'tan FETÖ Mücadelesi Açıklaması
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası, terör örgütüyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Tunç, FETÖ ile mücadele sürecinin sadece Gülen ile sınırlı olmadığını, tüm unsurları kapsayacağını ifade etti.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak, aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. Bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir" dedi.

Bakan Tunç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç, "FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak, aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir. FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Yılmaz Tunç Güvenlik Politika Sağlık Hukuk Terör

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