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Adalet Bakanı Tunç'tan CHP İddialarına Yanıt

Adalet Bakanı Tunç'tan CHP İddialarına Yanıt
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'nin otobüs şoförünün tutuklandığı iddialarını yalanladı. Tunç, sürücünün polise mukavemet ettiğini belirterek, konunun bir provokasyon olduğunu vurguladı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'CHP'nin otobüs şoförüne 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği' şeklindeki iddialar büyük bir yalandır. CHP otobüsünü kullanan sürücü G.G. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle soruşturma başlatılmış ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'zincirleme şekilde görevli memura mukavemet' suçundan 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmıştır. Görüntülerden de anlaşıldığı üzere bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez" dedi.

'EMEKÇİLERİ KULLANARAK, YALAN VE İFTİRAYA SARILANLARIN AMACI PROVOKASYON'

Tunç, milletin huzuru ve güvenliği için görev yapan polisin hayatını riske atan bir eylemi, '1 Mayıs'ta emekçi tutuklanıyor' şeklindeki bir iftirayla savunmanın hukuken de vicdanen de kabul edilemeyeceğini belirterek, "Başta bazı CHP'li milletvekilleri olmak üzere yürütülen soruşturma üzerinden dezenformasyon yapılması ve kamuoyunun yanıltılması 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hukuka değil, kaosa hizmet etmektir. Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil provokasyon olduğu açıktır. Bu vesileyle görevli polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, otobüs şoförünün otobüsü polis memurunun üzerine sürdüğü anlara da yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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