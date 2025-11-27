Adalet Bakanı Tunç'tan Casusluk Soruşturması Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan casusluk soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Tunç, "Birbirleriyle irtibatlı hareket eden şüpheliler arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığı ve bu ülke ile bağlantısının tespit edilmediği belirlenmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, çeşitli mecralarda yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla paylaşımda bulundu.

Açıklamada, soruşturmada şüphelilerin Türkiye'de bir GSM operatörü üzerinden hat temin ederek sahte profiller oluşturduklarının ve bu hatlar üzerinden aramalar gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Söz konusu hatların daha sonra yurt dışına çıkarılarak casus yazılım destekli bilgi toplama faaliyetlerinde kullanıldığı ifade edildi.

Bakan Tunç, kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine soruşturmada birbirleriyle irtibatlı hareket eden şüpheliler arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığının altını çizdi. Ayrıca soruşturmanın bu ülkeyle bağlantılı bir yönünün de tespit edilmediğini vurguladı.

Tunç, paylaşımında soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. - ANKARA