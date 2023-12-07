Adalet Bakanı Tunç: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kazasıyla ilgili suçlular cezalandırılacak
Adalet Bakanı Tunç, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kazasıyla ilgili olarak suç işleyenlerin cezalandırılacağını belirtti. Ayrıca İsrail'in savaş suçu işlediğini ve Filistin topraklarını işgal ettiğini ifade etti. Bakan Tunç, 2 yıl ceza alan birisinin daha uzun süre ceza alması gerektiğini düşündüklerini de söyledi.
Adalet Bakanı Tunç: "(Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kazası) Orada bir suç varsa bunun karşılığı olacaktır, kim suç işlediyse kanun karşısında eşittir"
"İsrail savaş suçu işliyor"
"İsrail maalesef 1917 yılından bu yana Filistin topraklarını işgal etmiştir"
" 2 yıl ceza alan birisinin en az 9 9,5 ay gibi bir süre ceza almasının önemli olması gerektiğini düşünüyoruz"