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Adalet Bakanı Tunç: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kazasıyla ilgili suçlular cezalandırılacak

7 Aralık 2023 12:28 Son Güncelleme: 12:29 Abone Ol

Adalet Bakanı Tunç, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kazasıyla ilgili olarak suç işleyenlerin cezalandırılacağını belirtti. Ayrıca İsrail'in savaş suçu işlediğini ve Filistin topraklarını işgal ettiğini ifade etti. Bakan Tunç, 2 yıl ceza alan birisinin daha uzun süre ceza alması gerektiğini düşündüklerini de söyledi.