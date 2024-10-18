Üye Girişi
Haberler

Adalet Bakanı Tunç, Seydikemer'de cami, eğitim merkezi ve kütüphane açılışı yaptı Açıklaması

Adalet Bakanı Tunç, Seydikemer'de cami, eğitim merkezi ve kütüphane açılışı yaptı Açıklaması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezaevlerimizde 49 eğitim merkezimiz faaliyet veriyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezaevlerimizde 49 eğitim merkezimiz faaliyet veriyor. Cezaevlerinde edindikleri belgeler sayesinde tahliye olduklarında dışarıda iş yapacaklar. Onların topluma kazandırılmasında bu çok önemli." dedi.

Tunç, Seydikemer Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptırılan Adalet Camisi, Adalet Mesleki Eğitim Merkezi ile Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Tunç, törende yaptığı konuşmada, cezaevlerini birer eğitim merkezi haline getirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Ceza sisteminin soruşturmayla başladığını, kovuşturmayla devam ettiğini, sonra da infaz aşamasının bulunduğunu anlatan Tunç, "Bir yandan suçlu hak ettiği cezayı burada çekerken bir yandan da tahliye olduğunda onu bir daha ceza işlemeyecek hale getirmek. Ceza infazın amacı budur. Toplumu suçtan korumaktır. Bu nedenle cezaevlerimizde şu anda çok sayıda eğitim merkezi açılışı gerçekleştirdik. Cezaevlerimizde 49 eğitim merkezimiz faaliyet veriyor. Cezaevlerinde edindikleri belgeler sayesinde tahliye olduklarında dışarıda iş yapacaklar. Onların topluma kazandırılmasında bu çok önemli." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde cezaevleri bünyesinde 4 Anadolu lisesinin bulunduğunu, cezaevlerinde şu ana kadar örgün ve açıktan 60 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Tunç, şunları kaydetti:

"İş yurtlarımız vasıtasıyla da cezaevleri aynı zamanda birer üretim merkezi. Hem meslek edindirme hem de üretim merkezi. Şu ana kadar 60 bine yakın hükümlü 1700 atölye ve fabrikada çalışma yapıyorlar. Cezaevlerinde her sektörde üretimimiz var. Bunların sayılarını da artırıyoruz. Cezaevlerinde barındırılan kişilerin hem burada barındırılması hem de buralarda çalışmaları ekonomiye katkı sağlamaları, meslek öğrenmeleri ve tahliyelerinde meslek sahibi olmaları bizim hedefimiz."

Bakan Tunç, ihtiyaç olan cezaevlerinde hayırseverlerin katkılarıyla cami yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Politika

Yılmaz Tunç Cami

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle çalışan 19 hastane için harekete geçti

 Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yenidoğan çetesi soruşturması Mayıs 2023'te ihbarımızla başladı, hastanelerin birimlerine kapatma cezası uygulandı

'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

 Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Bebekleri öldüren çetenin yeni diyalogları ortaya çıktı
Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
FAHRETTİN KOCA NEDEN İSTİFA ETTİ? Fahrettin Koca istifa mı etti, görevden ayrıldı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) başkanı açıklandı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak, konusu ne? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (Süper Lig 9. hafta) 19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 18 nerenin plakası? 18 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul'da nöbetçi eczane nerede? 19-20 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.